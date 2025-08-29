He probado el aspirador de Roborock que reta a los mejores del mercado y no se atasca: "Deja la casa impoluta"

Dentro del ámbito de los hogares en España, existen un gran número de productos tecnológicos que pueden ser de gran ayuda para hacer más fácil el día a día.

Hay algunas tareas, como apagar las luces o incluso encender y apagar electrodomésticos a distancia, que pueden ahorrar mucho tiempo y dinero a los usuarios.

Un gran ejemplo de ello son los robots aspiradores. Son dispositivos que realizan la tarea de limpiar el suelo del hogar mucho más cómoda, puesto que la llevan a cabo de forma autónoma, sin necesitar apenas ninguna acción por parte del usuario.

En este sentido, Roborock es una de las compañías más reputadas del mercado, y los robots de la marca cuentan con un gran desempeño en tareas como la potencia de succión, el mapeado o la capacidad para detectar y esquivar obstáculos.

El pasado mes de julio, la compañía presentó el Roborock Q7 L5+ como una de las grandes opciones en relación calidad-precio, por 389,99 euros, y en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido probarlo en profundidad. Además, la marca celebra su undécimo aniversario con un campaña de descuentos, que dejan este modelo en 279,99 euros si se compra a través de su página web.

Desde luego, se trata de una opción muy interesante, sobre todo por la relación calidad-precio. Cuenta con el avanzado sistema de navegación PreciSense LiDAR, y una potencia de succión que lo iguala a alternativas mucho más caras.

Diseño compacto y base para descargar

Este dispositivo está disponible en blanco o en negro. En nuestra opinión, la primera opción es la que estéticamente hace que se vea mejor, puesto que el polvo que se le puede acumular encima es menos perceptible.

Una de las cosas que más destaca de su apartado estético es que se trata de un aspirador muy compacto, ideal para hogares con bastantes obstáculos y recovecos.

Tiene una altura total de 9,91 cm, y, como otros aspiradores de la marca, cuenta con una parte que sobresale un poco más y hace que no sea totalmente plano, ya que ahí 'esconde' el LiDAR que le permite navegar sin chocarse con las paredes o los muebles.

Roborock Q7 L5+ pasando por una alfombra Jacinto Araque Omicrono

El Roborock Q7 L5+ es un robot aspirador que descarga la suciedad en una bolsa de polvo dentro de su base de carga, que cuenta con una capacidad de 2,25 litros.

Lo mejor de este sistema de autovaciado es que puedes olvidarte de la suciedad alrededor de siete semanas. Para hacerlo es necesario comprar recambios de esta bolsa, que se pueden conseguir a un precio bastante competitivo, de menos de 10 euros, aunque si no también es posible vaciarla.

Dentro del propio aspirador se encuentra un depósito de agua de 280 ml, gracias al cual también puede fregar a la par que aspira, y lo puede hacer con tres niveles de intensidad.

Para recargar este depósito habrá que apretar dos pestañas que tiene situadas en su parte delantera y extraer un compartimento en el que también se encuentra la mopa, que también se debe cambiar o lavar cada cierto tiempo.

Roborock Q7 L5+ en su base Jacinto Araque Omicrono

Este sistema es cómodo, puesto que no requiere que le demos la vuelta al aspirador, y es fácil de poner con su mecanismo de enganche.

La compañía también incluye junto al robot aspirador una pequeña placa de plástico que habrá que colocar en el suelo en la zona en la que se vaya a instalar la base, para evitar que el parqué quede húmedo y se estropee.

Ideal para todo tipo de limpieza

Gracias a sus dimensiones compactas, se trata de un modelo ideal para llevar a cabo cualquier tipo de limpieza en el hogar.

Esto se puede llevar a cabo en seco empleando únicamente sus funciones de aspirador o bien combinarlo con el fregado.

Limpieza del Roborock Q7 L5+ Jacinto Araque Omicrono

Gracias a su compartimento rellenable de agua, es posible dejar el suelo impoluto después de cada aspirado, puesto que la mopa recoge lo que queda de polvo en el suelo.

Eso sí, hay que encargarse de mantener lleno el depósito de agua del aspirador, así como de limpiar la mopa de vez en cuando para que todo se mantenga lo más limpio posible.

En este sentido, es una gran ventaja que su base de carga cuenta con un depósito de extracción, puesto que este es capaz de durar aproximadamente siete semanas entre cada cambio, siempre que no requiera un mantenimiento excesivo.

Con sus 8.000 Pa de absorción es capaz de dejar el suelo muy limpio, además de quitar la suciedad de superficies como alfombras.

Roborock Q7 L5+ Jacinto Araque Omicrono

Al cambiar de superficie, es bastante difícil que la mopa pueda quedarse atrapada, pero al estar unido de forma magnética es bastante fácil quitar este componente para deshacer el enredo, como puede ocurrir con los cables.

También destaca su capacidad para llegar a las esquinas gracias a su cepillo lateral, algo que se agradece para no tener que completar la limpieza del aspirador manualmente.

Su batería permite llevar a cabo la limpieza completa en el programa más intenso en tres o cuatro habitaciones sin llegar a agotarse.

Libertad al máximo para personalizar

Igual que cualquier robot aspirador, antes de nada hay que realizar un mapeo de la casa. Las divisiones se muestran en la app, con las diferentes habitaciones que el dispositivo haya detectado.

No siempre acierta, pero lo bueno aquí es que es posible editarlo manualmente en la aplicación para que quede tal y como es en la realidad o como más convenga a cada usuario.

La aplicación cuenta con bastantes opciones disponibles para llevar a cabo la limpieza. Por ejemplo, es posible seleccionar una o varias habitaciones en concreto, o bien hacerlo por zonas.

Botones y sensor del Roborock Q7 L5+ Jacinto Araque Omicrono

Esta es la opción más interesante para aquellos momentos en los que no se quiere una rutina completa, sino limpiar un espacio localizado donde se haya caído algo o que simplemente esté sucio.

Es posible elegir varias zonas para limpiar, y lo mejor es que se pueden ir añadiendo más zonas pequeñas dentro del mapa a las órdenes del robot. Así, puede llevar a cabo la limpieza únicamente en algunos lugares de la casa.

Dentro del propio mapa, se puede indicar al aspirador donde está el límite con otra habitación o en qué parte de esta se ubica una alfombras.

Es posible incluso elegir el tipo de suelo que hay en cada habitación para que la limpieza se adecúe a este, incluyendo incluso la dirección en la que se encuentra el parqué.

Roborock Q7 L5+ en una alfombra Jacinto Araque Omicrono

Dentro de las opciones para cada rutina es posible elegir la cantidad de agua que utiliza para el fregado, la potencia de succión del aspirado y si se quieren ambas cosas a la vez o bien que solo haga una de ellas.

¿Me lo compro?

Este robot aspirador no cuenta con un brazo capaz de recoger la ropa del suelo o con una base que tenga su propio depósito de agua para ir recargando el aspirador.

No destacan este tipo de extras, pero sí en su buen rendimiento en relación con el precio que tiene. Este es de 389,99 euros, aunque ya se puede encontrar más barato en algunas tiendas online.

Tiene una potencia de succión bastante alta que permite dejar el suelo muy limpio cada vez que pasa, y lo mejor es que gracias a su opción de fregado es capaz de mantener el suelo bastante brillante y limpio sin ningún esfuerzo.

Roborock Q7 L5+ Jacinto Araque Omicrono

El hecho de que su base tenga depósito propio permite que el usuario no tenga que descargar el aspirador manualmente, lo único que habrá que hacer será cambiar la bolsa cada cierto tiempo.

En cuanto a la navegación, cuenta con el sistema PreciSense LiDAR de la marca, y lo cierto es que en este sentido se nota un gran rendimiento, incluso comparándolo con alternativas un poco más caras.

Además, es compatible con la limpieza de alfombras, e incluso se puede señalar dónde están estas en el mapa para que el dispositivo refuerce la potencia de succión en esa zona concreta y consiga limpiarla al máximo.