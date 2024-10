He probado un ordenador portátil equipado con la IA de Microsoft: ultra ligero, potente y con un diseño espectacular

El año 2023 pasará a la historia como el año de la inteligencia artificial. El año en el que las empresas constituyeron su interés por la IA, llevándola a prácticamente todos los productos imaginables. Una de estas revoluciones fue Copilot, la suite de funciones de IA de Microsoft que ha creado los conocidos como PCs para IA o PC Copilot+. Acer se sube al carro con su reciente Acer Swift 14 AI, su portátil potenciado con Qualcomm para este preciso fin.

El hecho de que este portátil tenga la palabra AI (Artificial Intelligence) no es en absoluto baladí. Casi todos los aspectos de este dispositivo están orientados específicamente a la inteligencia artificial. Tanto, que su trackpad incluye un práctico indicador de actividad, que se enciende cuando Copilot se activa en Windows. Eso sin contar que además, la tecla de Copilot está incluida directamente en el teclado.

Este ha sido el portátil con el que no solo he escrito esta reseña, sino con el que he trabajado estos últimos días. Un portátil (o ultrabook, más bien) que tiene un precio contenido de apenas 1.099 euros en España gracias a sus últimas ofertas. ¿Tiene algo más que ofrecer este portátil más allá de las ya conocidas funciones de inteligencia artificial?

Un diseño premium y peculiar

Acer es una firma conocida por implementar diseños harto llamativos en sus dispositivos. Los portátiles de Acer, así como otros dispositivos bajo su paraguas se caracterizan por ser estilizados y diseñados con un concepto distinto en mente. Este Acer Swift 14 AI no es una excepción, y hace uso de un factor de forma conocido pero con toques únicos.

Lo primero que debo resaltar es que pese a su precio, el Acer Swift 14 AI es un portátil muy bien construido. Tiene un chasis de aluminio bastante férreo y estilizado cortado mediante diamante, que deja el espacio mínimo necesario para los puertos y minimiza los bordes en pantalla. Recordemos que este es un portátil que pesa apenas 1,32 kilos, por lo que es bastante liviano.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

Se siente robusto, bien construido y sobre todo fácil de manejar. Un aspecto a destacar es que el punto de apoyo sobre la mesa del portátil se basa en dos pequeños topes de goma ubicados bajo la pantalla. Es decir, que cuando el portátil se abre o la pantalla se mueve, el cuerpo del Swift 14 AI se mueve con él. Un diseño ingenioso, no cabe duda, pero al que hay que acostumbrarse.

Lo mismo ocurre con la pantalla. Normalmente los ultrabooks centrados en el diseño presentan algunas dificultades a la hora de abrir la tapa de los portátiles, lo cual me desagrada mucho. En este caso, Acer lo ha resuelto dándole un pequeño margen a la apa para que sea más fácil abrirla. El dispositivo, para bien y para mal, ha tenido una cabeza pensante detrás que ha determinado todos sus aspectos.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

No hay queja alguna en el apartado del diseño. El Acer Swift 14 AI es un portátil muy bien rematado, que no se nota abultado en las piernas y que es lo suficientemente compacto y fino para caber en prácticamente cualquier mochila o estuche. Usarlo en el día a día es una gozada, especialmente si tenemos en cuenta que este portátil no es en absoluto poco potente.

Un portátil de IA Copilot+

Copilot es el asistente de inteligencia artificial que abarca la suite de funciones de IA de Microsoft en Windows 11. Es por eso que este dispositivo se conoce como un Copilot+ PC, un ordenador que integra la potencia suficiente como para ejecutar todas estas funciones, que van desde tener subtítulos en directo hasta crear imágenes con comandos de texto. Este es un portátil con arquitectura ARM, además.

Creando imágenes por IA en el Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

El corazón de este Acer Swift 14 AI no está firmado ni por Intel ni por AMD, sino por Qualcomm. El procesador elegido es el Snapdragon X Plus, aunque es posible elegirlo con el Snapdragon X Elite. Nuestra unidad dispone del Snapdragon X Plus X1P, que dispone de 10 núcleos operando a 3,4 GHz e integrando la unidad NPU para IA Qualcomm Hexagon NPU AI Engine, que presenta una potencia de hasta 45 TOPS (Tera Operations Per Second).

Los gráficos lógicamente también están determinados por Qualcomm, con su GPU Adreno que incorpora DirectX 12 y 3,8 teraflops de potencia, además de otras tantas tecnologías. Es decir, que estos procesadores compiten de tú a tú con los todopoderosos M para Mac y MacBook de Apple. De hecho, Qualcomm detalla que sus X Plus y X Elite son hasta 2 veces más rápidos que los M2 de los de Cupertino.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

El rendimiento usual de este portátil es excelente. No he tenido problema alguno al usar el portátil en tareas exigentes que requieren específicamente de una buena GPU. Por ejemplo, he podido editar fotografías en RAW y vídeos en 4K con programas de edición profesionales sin tirones, sin lageos y sin ralentizaciones. En este sentido, el Acer Swift 14 AI demuestra una potencia que me ha sorprendido para bien.

Pero seamos claros: Acer ha orientado enteramente su Copilot+ PC a, valga la redundancia, Copilot y el resto de funciones de inteligencia artificial de Windows. Además del asistente de inteligencia artificial, Windows 11 presenta funciones como Recuerdos (Recall) que muestra una escala de tiempo pasada para ver qué es lo que el usuario ha hecho en el PC hace escasos minutos con comandos de texto.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

Entre otras cosas, la IA permite crear imágenes con indicaciones de texto con la app Cocreador (o Paint) y también ofrece subtítulos en tiempo real en videollamadas. Las mismas videollamadas también se han visto mejoradas. El sistema puede desenfocar el fondo, eliminar el ruido y aplicar efectos con Windows Studio. Cabe aclarar que estas son tareas que requieren de requisitos técnicos determinados.

Para ello, Acer ha dotado a este Acer Swift 14 AI de 1 TB de memoria SSD y de configuraciones de memoria RAM de 16 GB LPDDR5X con soporte en Dual Channel. Esta combinación de memorias, sumada a la propia potencia de los procesadores Snapdragon, no debería darnos problema a la hora de ejecutar todas estas funciones.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

Y así ha sido. De nuevo, nada de lag, nada de problemas, y nada de fallos. De hecho, me ha sorprendido sobremanera la rapidez con la que estas apps y funciones generan resultados. Las imágenes de Cocreador y Paint no tardan demasiado en crearse, y los subtítulos de las videollamadas son dinámicos y fluidos. Recuerdos también funciona como debería, y sus comandos de texto también. Nada raro en cuanto a funcionamiento.

Son añadidos que en ningún momento suponen una importante diferencia, pero que ayudan al día a día y al desempeño del propio portátil. Los más aficionados a la inteligencia artificial encontrarán en este Acer Swift 14 AI una buena combinación entre potencia y prestaciones que no se encuentra en muchos lares últimamente.

Acer no ha tenido problema en otorgar a este dispositivo de un buen plantel de características, incluyendo unos altavoces DTS X Ultra o micrófonos potenciados con IA, gracias al sistema Acer PurifiedVoice 2.0 que elimina el ruido. Y es que la empresa también a tenido a bien incluir sus propias novedades de este estilo como Acer User Sensing, que detecta cuando el usuario está lejos de la pantalla y la enciende y apaga a voluntad.

En lo que respecta a puertos, el Acer Swift 14 AI va bien equipado. Dos USB-C 4 capaces de transmitir 40 Gbps y con tecnología DisplayPort vía USB-C. También sirven para cargar el portátil con 100 W de carga. No faltan los clásicos puertos USB-A que también permiten cargar otros dispositivos y un jack de 3,5 miímetros. Eso sí, nada de HDMI o algo similar.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

Mención especial para el indicador de Copilot ubicado en el panel táctil. No es imprescindible, ya que no sirve para nada más que para indicar que el sistema Copilot se está usando. Se puede desactivar, por supuesto, pero sí que es un buen añadido para darnos cuenta de cuándo se está usando la IA de Microsoft en el dispositivo y así apagarla si no queremos que consuma recursos.

¿Y qué hay del teclado y de la batería? El primero no destaca, pero tampoco defrauda. Un recorrido bastante corto en las teclas pero con una pulsación firme y bien ejecutada. Nos gusta que esté retroiluminado y que también presente la buena construcción que ya tiene el chasis. No sorprende, desde luego, pero está por encima de la media.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

La batería sí que nos ha dejado un mejor sabor de boca. Acer promete hasta 26 horas de autonomía con su batería de 75 Wh, que además soporta carga rápida vía USB-C. En palabras de Acer, monta una eficiencia energética superior a portátiles equipados con el M2 Max de Apple, algo impresionante. Hemos podido cumplir esas 26 horas, pero sin darle demasiada 'caña' al Acer Swift 14 AI.

La autonomía es muy buena, más que buena, diría. Lógicamente, las tareas que requieren de inteligencia artificial y que tiran de la NPU del Snapdragon X Plus drenan un poco más de la cuenta la batería, pero no es nada dramático. Me he visto en la calle y en establecimientos sin el cargador en el bolso, y sin tener miedo por quedarme tirado. Obviamente si hacemos un gran uso del portátil, este se descargará más rápido.

Una pantalla de 14 pulgadas brutal

El aspecto que más nos ha gustado y con diferencia del Acer Swift 14 AI es su pantalla. Un panel en formato 16:10 con resolución WQXGA (2,5K) y que tiene un tamaño de 14,5 pulgadas, con tecnología IPS y con las típicas protecciones para proteger los ojos de la temida luz azul, como la Bluelight Shield o la certificación Eyesafe 2.0. Dicho panel además integra una cámara QHD 1440p con obturador incorporado en la parte superior (¡y con Windows Hello!)

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

Si bien el aprovechamiento de los bordes tiene algo de margen de mejora en las partes superior e inferior de la pantalla, el panel brilla por sus especificaciones. Estamos ante una gran pantalla, tremendamente bien calibrada y con una grandísima definición y detalle. Parece una pantalla que perfectamente podría equipar un portátil sustancialmente más caro, y que hará las delicias de los puristas exigentes en lo que a calidad de imagen refiere. Además, tiene 120 Hz de tasa de refresco.

Su brillo es de 400 nits y cuenta con una cobertura del espacio de color sRGB del 100%, con unos muy buenos ángulos de visión de hasta 170 grados. Es cierto que no es un panel OLED; los negros son peores que los presentes en estos paneles, algo inherente de las pantallas IPS. Lejos de eso, la pantalla es excelente tanto para consumir multimedia como para editarla, dando una calibración de color de categoría.

¿Me lo compro?

Acer ha dirigido este Acer Swift 14 AI para un tipo de usuario muy concreto: los amantes de la tecnología, que suelen ser conocidos como early adopters en este terreno. Uusarios que no temen a probar lo último en tecnologías, dispositivos y servicios. La prueba de ello es el importante enfoque de IA que tiene este dispositivo. Pero lo llamativo es que el Swift 14 AI es un portátil recomendable incluso para el público más ocasional.

Acer Swift 14 AI. Manuel Fernández Omicrono

Porque sí, rinde muy bien en tareas de inteligencia artificial, pero también es un muy buen portátil que además no tiene un precio desorbitado. Su pantalla es increíble, sus altavoces son más que suficientes y no sufre de baja potencia. A eso le sumamos que es ligero y está bien construido. Un usuario podría olvidarse completamente de estas funciones y seguir disfrutando del Acer Swift 14 AI, por lo que todo aquel que busque buenas prestaciones y un precio contenido, encontrará un gran aliado en este portátil Copilot.