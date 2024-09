Adiós al dolor de espalda: he probado la silla que protege las lumbares para pasar mucho tiempo delante del ordenador

Una buena silla de oficina es uno de los elementos imprescindibles para cualquiera que tenga que pasar largas jornadas frente al ordenador. Y no son fáciles de encontrar, ya que la mayoría no dan la talla, ya sea por fallos de ergonomía, porque no se adaptan a diferentes necesidades o por utilizar materiales que se desgastan rápidamente. En EL ESPAÑOL-Omicrono hemos probado ya sillas gaming como la Genesis Nitro 550 o la Fujin Pro de Razer, y queríamos buscar un modelo pensado no sólo para el trabajo de oficina, sino también para descansar cuando se necesita.

Desde hace un tiempo, la marca china Sihoo está queriendo posicionarse en el mercado como uno de los actores más pujantes del sector, y una de sus últimas novedades es la Sihoo Doro S-300, una silla ergonómica de alta gama con un diseño futurista y un sorprendente "mecanismo antigravedad". Desde hace unos meses la he podido probar a fondo en su versión negra (hay otra blanca) para comprobar hasta qué punto es cómoda y si merece la pena una inversión semejante, ya que su precio en Amazon se va a los 799 euros.

La increíble sensación de ingravidez que proporciona al accionar una rueda para poder recostarse no es su única baza. La Doro S-300 también destaca por su doble soporte lumbar que se adapta dinámicamente, los reposabrazos ajustables y el tejido de malla de gran calidad. ¿Serán suficientes todos estos elementos para justificar su precio?

Diseño y montaje

Lo primero que llama la atención de este producto es el enorme volumen y peso de la caja en la que viene. Frente a las sillas que vienen ya montadas o que sólo requieren insertar las ruedas, la Doro S300 viene separada en distintas piezas, hasta el punto de que incluye un blíster con tornillos, tuercas, un destornillador y hasta guantes.

Las piezas principales pesan lo suyo y al principio todo parece más difícil de lo que realmente es. Las instrucciones son bastante precisas (a pesar de algún que otro error en la traducción), pero el proceso de montaje conlleva más tiempo de lo habitual, entre 30 y 45 minutos. Eso sí, una vez montada luce en todo su esplendor, con la trasera de metal bien a la vista, como recién salida de una película de ciencia ficción.

Palancas y ruedas para regular la silla Sihoo Doro S300 I.M. Omicrono

Los materiales son premium, desde la fibra de vidrio de calidad aeronáutica para ofrecer "una experiencia de inclinación en gravedad cero que imita la tecnología utilizada en las naves espaciales" hasta el tejido de malla de tipo nube fabricado con terciopelo italiano y DuPont TPEE, "diseñado para ofrecer elasticidad, durabilidad y un confort superior". Llevo todo el largo y caluroso verano con ella y una de las grandes ventajas frente al cuero o la tela es lo bien que transpira, lo que elimina el problema del sudor.

Acostumbrado a sillas baratas de Ikea con asiento y respaldo de espuma, las primeras sensaciones con la Doro S-300 fueron contradictorias. Echaba de menos lo mullido del asiento y el tejido no es tan 'acogedor' como pueden serlo los más convencionales. Sin embargo, en cuanto empecé a toquetear las palancas y ajusté la silla a mi tamaño y el de mi mesa de trabajo, me di cuenta de que me sentía más cómodo de lo habitual, sobre todo con el paso de las horas.

Alturas y ergonomía

Al principio, el sistema para regular cosas como la posición o la altura del asiento parecen complejas, pero se les pilla rápido el truco. En cuanto a las tres posiciones de inclinación del respaldo es muy curioso probar la que proporciona sensación de ingravidez, pero realmente las que más utilizo en el día a día son la del respaldo recto y la que permite recostarse unos 30 grados.

La sensación de falta de gravedad está muy conseguida (hasta el punto de que las primeras veces crees que vas a caerte), pero realmente se usa poco, sólo para descansar la espalda cuando llevas mucho tiempo trabajando. En ese sentido, se echa de menos en una silla de este precio la posibilidad de regularla al nivel de inclinación deseado, no sólo a los 3 preconfigurados.

El reposabrazos y el doble apoyo lumbar de la Sihoo Doro S300 I.M. Omicrono

Eso sí, para alguien con frecuentes problemas de espalda y lumbago como yo, el sistema de doble soporte lumbar dinámico es una bendición. Las dos almohadillas individuales están siempre en su sitio, sujetando las lumbares a la altura correcta y adaptándose a los cambios de posición.

En cuanto a los reposabrazos, está muy bien que se puedan regular en altura, profundidad, orientación... pero son demasiado sensibles y no se pueden bloquear, por lo que muchas veces los mueves sin querer. También se echa en falta un reposacabezas, aunque la altura del respaldo es regulable, lo que permite apoyar la cabeza echando el cuello hacia atrás.

¿Me la compro?

La Sihoo Doro S300 es uno de esos productos que se aman o se odian, desde su aspecto futurista con un punto que recuerda al primer Terminator hasta funciones como el mecanismo antigravedad. Más allá de gustos personales, es una silla de oficina de primera categoría, y su principal desventaja es su elevado precio de 799 euros en Amazon.

Desde que la uso a diario no he vuelto a tener dolores de espalda, gracias a su sólida construcción, sus materiales de calidad y detalles del diseño como su soporte lumbar doble. Otros elementos, como el de la mencionada ingravidez, parecen más triviales, una forma de añadir algo nuevo a un producto que quizá no lo necesite.

Las molestias que producen los reposabrazos por su movilidad y la falta de reposacabezas son un problema menor, pero no se pueden obviar dado el coste de la Doro S300. Pese a todo, mi experiencia con la silla ha sido muy positiva en lo que respecta a ergonomía y comodidad. Si su diseño te enamora y dispones de ese dinero, es una opción a tener muy en cuenta.