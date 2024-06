Un mes probando el mejor reloj inteligente de Xiaomi: nuevo diseño, pantalla y autonomía del Redmi Watch 4

Desde su llegada a España, Xiaomi se ha labrado la imagen de una marca con una gran relación calidad-precio en productos al alcance de todos. En los últimos años, busca competir con los más grandes en la gama de teléfonos premium apostando por la fotografía, pero en lo que respecta a sus wearables, los relojes de Xiaomi siguen siendo económicos a la vez que competitivos y cómodos.

El Redmi Watch 4 sigue la estela de sus generaciones anteriores. Este smartwatch ha crecido, literalmente, con un nuevo diseño que trae opciones interesantes como una pantalla más grande y mayor autonomía, siendo la que ya ofrecía una de sus cualidades más destacadas.

A continuación veremos todo lo que puede dar de sí este nuevo modelo, así como aquellos detalles que siguen faltando en la oferta de Xiaomi. El Redmi Watch 4 se vende por 99,99 euros en la tienda online de Xiaomi, aunque es posible encontrarlo algo más barato, por ejemplo, en Amazon.

Diseño y pantalla

Crece en tamaño, lo que podría ser una gran noticia al ofrecer una imponente pantalla de 1,97 pulgadas, y es una buena noticia, pero no para todo el mundo. Contar con un panel de mayor tamaño supone en este caso llevar en la muñeca un dispositivo que desafía los límites. Aquellas personas con el brazo pequeño, como es el caso de quien firma este artículo, no les resultará cómodo este reloj.

No es que Xiaomi no haya hecho un gran trabajo diseñando un reloj con formas curvas y suaves que no se marcan en la piel y se amolda bien al cuerpo, el problema está en las dimensiones. Con respecto a generaciones anteriores, el Redmi Watch pasa de 42,58 mm de alto a 47,5 mm; de 36,56 mm de ancho a 41,1 mm y de 9,99 mm de grosor a 10,5 mm.

Xiaomi Redmi Watch 4 Marta Sanz

El peso, sin embargo, va en dirección contraria: de 37 gramos se reduce a 31,5 gramos liberando a la muñeca de bastante carga. Esto se consigue con un marco fabricado en aleación de aluminio. Un diseño, en general, que simula ser de carácter premium y no un reloj de 99 euros.

Otro de los cambios en el diseño es una corona giratoria en el lateral. Con ella desplazarse por el sistema es como surfear, se acabó el estar dándole toques a la pantalla para encontrar la función que se busca. Hay a quienes este elemento acaba resultando molesto, pero no ha sido mi caso. También la correa de goma promete una liberación rápida, aunque a la horade colocarla requiere cierta maña y fuerza.

Xiaomi Redmi Watch 4 Marta Sanz

En cuanto a la pantalla, el gran panel AMOLED de 1,97 pulgadas con resolución de 341 PPI, con un formato cuadrado y las esquinas redondeadas, además un marco gris que imita el metal. El marco que la rodea sigue siendo importante, un espacio que podría servir para reducir las dimensiones del reloj.

El brillo máximo de 600 nits es más que suficiente para poder ver la pantalla en la mayor parte de las circunstancias, incluso en exteriores y con luz del sol directa. Además, integra control de brillo automático para no tener que estar accediendo a los ajustes cada vez que se cambia de ambiente.

Deporte

Xiaomi lleva tiempo puliendo el sistema operativo de sus wearables y se nota. Hay infinidad de opciones de deporte, de ajustes, para cambiar las esferas o para controlar otras opciones vinculadas al teléfono. De las principales marcas, Xiaomi es una de las que más opciones de deporte ofrece, cualquier modalidad, por muy extraña que sea puede estar en la inmensa lista de actividades que sus relojes o pulseras registran: parkour, parapente, BMX, baile folclórico, en barra, Muay Thai (esta he tenido que buscarla en internet), incluso dardos.

Xiaomi Redmi Watch 4 Marta Sanz

Para los aficionados a alguna de estas disciplinas, emociona verlos disponibles, pero eso no significa que sea más preciso por tenerlas. El reloj cuenta con numerosos sensores, que registran la actividad física como frecuencia cardiaca o el SpO. También el GPS ayuda a controlar la ruta en carreras, senderismo o natación, pero aplicar estos parámetros a todas las modalidades no siempre es posible.

No obstante, es práctico saber el ritmo cardiaco y el nivel de esfuerzo en cada entrenamiento, así como el tiempo de recuperación. También monitoriza el estrés y la calidad del sueño, pero, como ya hemos mencionado antes, por su diseño tenerlo puesto toda la noche no ha resultado lo más cómodo.

Xiaomi Redmi Watch 4 Marta Sanz

Además de servir de entrenador, los relojes inteligentes son una extensión diaria de las funciones del teléfono. El Redmi Watch 4 no evoluciona mucho en este aspecto con respecto a lo que ya ofrecía Xiaomi. Es posible hacer y recibir llamadas a través del teléfono, pero sin sacarlo del bolso, sino con el micrófono y altavoz del reloj. También se controla la reproducción de música, siempre a través de Bluetooth. Incluso funciones que se usan con menos frecuencia como la búsqueda del teléfono mediante sonido o el disparador de la cámara para hacer fotos a distancia.

Se echan de menos otras opciones como la conexión NFC para realizar pagos sin contacto, pero no se puede tener todo, menos por este precio. También la posibilidad de contestar a los mensajes que nos llegan en forma de notificación, al menos con alguna respuesta rápida o emoticono.

Autonomía

Si hay una cualidad siempre destacable en los dispositivos wearables de Xiaomi, es su autonomía. Esta vez, el fabricante ha instalado una batería de 470 mAh para que el Redmi Watch 4 dure 20 días según sus cálculos. El modelo del año pasado prometía 12 días de uso, por lo que, esta categoría es una de las que crece de una generación a otra.

Los sensores, la carga magnética y el enganche de la correa del Xiaomi Redmi Watch 4 Marta Sanz

Como es habitual, todo depende del uso que se le dé al dispositivo. Cuidando el nivel de brillo y utilizando esporádicamente sus funciones, por ejemplo, solo para hacer ejercicio, puedes llegar tranquilamente al mes de batería sin necesidad de cargar. Cuando se agota la batería, la carga completa se consigue en apenas hora y media, otro dato positivo a tener en cuenta. Xiaomi no ofrece cargador, solo un pequeño cable para conectar los dos imanes en su parte trasera.

¿Me lo compro?

La oferta de relojes y pulseras inteligentes es amplia y muy competitiva. Xiaomi lucha por medirse con Samsung y Apple en este sector sin renunciar a llegar a la mayoría de bolsillos. Con diseños parecidos a los Apple Watch, una gran autonomía y grandes pantallas los Redmi Watch 4 siguen siendo una gran opción a tener en cuenta, sobre todo para quienes no requieren de las ventajas que ofrecen los ecosistemas de las otras marcas.

Xiaomi Redmi Watch 4 Marta Sanz

Este reloj puede ser un gran compañero para el día a día y la hora del entrenamiento. Quizás no sea un modelo pensado para grandes deportistas como los de Garmin Suunto, pero para el resto de usuarios su precio de 99,99 euros es una cifra competitiva para tener un reloj inteligente y duradero.