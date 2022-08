Con este portátil de LG he mantenido alejados a los cotillas: se chiva si alguien mira tu pantalla

LG lleva tiempo apostando por el mercado de los portátiles ultraligeros gracias a su serie Gram, que se caracteriza por ofrecer equipos livianos, delgados y con un buen rendimiento. El pasado mes de junio la compañía presentó en España el nuevo modelo de esta familia de ordenadores, que mantiene algunas características de sus antecesores, pero que deslumbra por su software: es perfecto para alejar a los cotillas.

Durante unas semanas he cambiado mi portátil del trabajo por el nuevo LG Gram de 16 pulgadas (1.749 euros), que brilla por su ligereza, pantalla, autonomía y su capacidad para transportarlo fácilmente en una mochila o en la mano. Sin embargo, si hay algo que lo convierte en único y me ha enamorado, son sus nuevas funciones de software de seguridad que resultan ideales para que nadie cotillee lo que haces.

En mi caso es bastante habitual cargar con el portátil de un lado a otro para trabajar en cualquier parte y en determinadas ocasiones me siento algo incómodo utilizando el ordenador en sitios con mucha gente. Por ejemplo, si tengo que escribir sobre algún producto que no ha salido a la venta y quiero evitar a los fisgones. Saber si te miran la pantalla es complicado, hasta ahora, ya que el nuevo LG Gram se chiva si alguien está observando lo que haces.

Adiós a los cotillas

Con el nuevo modelo Gram no me he sentido incómodo en ningún momento, ya que incorpora LG Glance de Mirametrix, una solución de software con inteligencia artificial que refuerza la seguridad a través de una segunda cámara con infrarrojos y mejora su usabilidad. Gracias a ella, he conseguido que nadie pueda ver lo que estaba haciendo mientras trabajaba.

Esta característica cuenta con una serie de interesantes funciones que evitan miradas indeseadas. La primera de ellas es el inicio rápido con desbloqueo facial, con la que se termina aquello de tener que activar el portátil pulsando con el dedo. Si la cámara no reconoce al usuario, se deberá introducir la contraseña de desbloqueo. Lo que más llama la atención es un pequeño chivato que te avisa en todo momento si hay alguien detrás de ti.

El portátil LG Gram con el chivato activo. Nacho Castañón Omicrono

Si una segunda persona está mirando la pantalla del ordenador, la cámara lo detecta y el LG Gram te avisa para evitar que cotillee lo que estás haciendo. La compañía lo denomina 'el retrovisor' y es un icono de color negro y blanco que aparece en la esquina de la pantalla y en la que se muestran dos siluetas, una manera de representar que alguien te vigila. Una alerta que se puede configurar al gusto.

Por ejemplo, se puede hacer que el icono se muestre durante 1, 5 o 10 segundos, o que por el contrario permanezca ahí hasta que se vaya la otra persona. Una herramienta que funciona bien, pero que en algunas ocasiones ha saltado de más: cuando he estado en la redacción me alertaba cada vez que pasaba un compañero por detrás y en casa me ha salido en varias ocasiones con un cuadro que tengo a mis espaldas.

El portátil LG Gram con el chivato activo y la pantalla borrosa. Nacho Castañón Omicrono

Otra interesante funcionalidad que evita a los cotillas y que mantiene el portátil seguro cuando no se está atento es aquella que permite bloquear la pantalla automáticamente cuando te alejas del portátil. También se puede activar que se difumine el contenido si no se está mirando la pantalla o si alguien se asoma por encima de tu hombro para cotillear. Es muy útil para temas de confidencialidad.

Si se tienen dos pantallas, aquella a la que no se mire se vuelve borrosa. Unas herramientas que se pueden activar y desactivar al gusto, y que permiten tener el control total de tu trabajo. LG Glance también hace que, al conectar un monitor, el cursor del ratón y la ventana actual se muevan de forma automática a la pantalla a la que se está mirando, lo que resulta muy cómodo. Si se está viendo una película, la reproducción se para cuando te levantas y se reanuda automáticamente cuando regresas.

Ultraligero y compacto

El diseño es otro de los puntos importantes del LG Gram, destacando especialmente por ser muy ligero: pesa tan sólo 1,1 kilogramos y tiene un grosor de 16,8 milímetros. Se puede coger cómodamente con una mano sin miedo a que se caiga o transportarlo en una mochila o bolso.

Por fuera, cuenta con el mismo chasis de nanocarbono y magnesio que su predecesor, y al tacto se siente el plástico, pero resulta bastante resistente. De hecho, la compañía asegura que ha pasado estándares militares de durabilidad. Lo único que no me ha gustado de su aspecto es el color negro de su carcasa, ya que muestra las huellas dactilares con facilidad y provoca que se acumule algo de suciedad.

El portátil LG Gram es ligero y compacto. Nacho Castañón Omicrono

El LG Gram de 16 pulgadas incorpora el mismo teclado que el modelo previo, con teclas suaves y retroilumiación. Además, tiene un botón para desactivar la cámara y un lector de huellas en el que sirve para encender el portátil. También dispone de un panel táctil cómodo, de buen tamaño y que responde bien al tacto.

En cuanto a conectividad, va bien servido: tiene WiFi 6, Bluetooth, dos puertos USB C, dos USB 3.2 tradicionales, un lector de tarjetas microSD, un HDMI 2.20 y un jack de 3,5 milímetros para conectar auriculares.

Un buen rendimiento

En este caso, he probado el LG Gram con una pantalla IPS LCD de 16 pulgadas que cuenta con una resolución WQXGA de 2.560 x 1.600 píxeles y un formato 16:10. Un panel que resulta cómodo para ver cualquier tipo de contenido, incluso para trabajar en multitarea, al ofrecer unos colores fiables y una alta calidad de imagen.

La pantalla llega con unos marcos reducidos, con una webcam FUll HD IR con cancelación inteligente de ruido en su parte superior. Un panel que es anti-destellos, es decir, reduce los reflejos no deseados y, gracias a sus 350 nits de brillo, permite ver cualquier contenido sin problemas en situaciones de mucha luz, como al aire libre y al sol.

Un vídeo en el portátil LG Gram. Nacho Castañón Omicrono

El LG Gram monta una gráfica Intel Iris Xe Graphics que aporta mucha calidad, mientras equipa como motor un procesador Intel Core i7-1165G7, que ofrece un buen rendimiento, sobre todo a la hora de trabajar, acompañado por 32 GB de RAM y 1 TB SSD de almacenamiento. Si se quiere usar el ordenador para jugar hay que tener en cuenta que no es un terminal pensado para títulos de peso, como Fortnite, donde le cuesta más.

La batería es uno de sus puntos fuertes. Con una capacidad de 80 Wh, ofrece una autonomía de algo más de 10 horas con un uso normal de oficina, pudiendo alcanzar las 13 horas si se usa de forma moderada. En cambio, y como aspecto negativo, el cargador de 65 W tipo C que incluye hace que la carga completa del portátil se complete en aproximadamente tres horas.

El portátil LG Gram y la pantalla LG +view. Nacho Castañón Omicrono

Junto con el LG Gram se puede adquirir el monitor portátil LG +view (349 euros), que también hemos podido probar. Se trata de un dispositivo pensado para el teletrabajo con el que disfrutar de dos pantallas en cualquier parte. Un monitor que se conecta y arranca vía USB C al ordenador y que resulta un complemento ideal.

Es una pantalla de 16 pulgadas con tecnología IPS y resolución 2K, que apenas ocupa espacio en la mochila, pesa sólo 700 gramos y ofrece una alta calidad de imagen. Viene con una funda magnética que hace de apoyo trasero y que permite colocar al dispositivo tanto en vertical como en horizontal.

¿Me lo compro?

El LG Gram es un interesante ordenador portátil para trabajar que brilla por su pantalla grande y de calidad, su ligereza y su rendimiento; aunque no está pensado para jugar. Sus funciones de software de seguridad son perfectas para alejar a los cotillas, por lo que también es un equipo ideal para personas que traten asuntos confidenciales o simplemente para aquellos que quieran evitar miradas indiscretas.

Si se busca un portátil con una pantalla grande que ocupe poco espacio y se pueda transportar cómodamente, el LG Gram es una gran opción. Sin embargo, su gran punto débil es su precio: cuesta 1.749 euros. En cuanto al LG +view (349 euros), es una muy buena pantalla portátil y es compatible con cualquier ordenador con salida de vídeo, lo que supone un plus.

