Juan Goñi (48 años), arquitecto: “Tener tu termo a 30 o 40 grados es un peligro por la legionela y hay que subirlo a más de 50”

El ahorro energético en el hogar suele llevar a muchos usuarios a bajar el termostato de sus aparatos de agua caliente sanitaria. Sin embargo, el arquitecto Juan Goñi advierte de que mantener el termo eléctrico a 30 o 40 grados supone un grave riesgo para la salud.

Según explica el experto en sus intervenciones, ese rango térmico resulta el hábitat idóneo para la proliferación de la bacteria de la legionela. El microorganismo sobrevive en el agua entre los 20 y los 50 grados, lo que convierte a los depósitos domésticos mal regulados en un foco potencial de infección.

El momento más crítico ocurre cuando el agua del interior del tanque se estabiliza entre los 35 y los 37 grados. En esa franja exacta, la bacteria encuentra las condiciones óptimas para reproducirse con rapidez y colonizar el sistema hidráulico de la vivienda.

Muchos consumidores desconocen que el peligro real de este patógeno no reside en el contacto directo con la epidermis durante la ducha diaria. La legionela penetra en el organismo humano al ser inhalada a través del vapor de agua o las microgotas que se generan al abrir el grifo.

Cuando las personas respiran esos aerosoles contaminados, la bacteria alcanza las vías respiratorias y puede desencadenar neumonías graves. Por este motivo, la gestión térmica de las instalaciones de agua caliente constituye un asunto prioritario de salud pública en cualquier edificación.

En el ámbito profesional, como ocurre en los hoteles y establecimientos públicos, la normativa sanitaria vigente exige mantener los depósitos acumulados por encima de los 60 grados. Esta exigencia legal garantiza que el agua alcance una temperatura letal para el microorganismo antes de llegar a los puntos de consumo.

A diferencia de los alojamientos turísticos, en los domicilios particulares no existe ninguna inspección periódica que verifique la configuración de los equipos. Nadie acude a una vivienda privada para comprobar a cuántos grados está programado el termo, pero el arquitecto insiste en aplicar el mismo criterio preventivo.

La recomendación técnica para proteger a los habitantes de la casa pasa por situar siempre el selector del aparato por encima de los 50 grados. Al superar esa barrera térmica, se neutraliza el riesgo de que el líquido almacenado se convierta en un caldo de cultivo peligroso.

Algunas personas temen que subir la temperatura del agua incremente de forma desproporcionada el importe de su factura eléctrica mensual. No obstante, los termos modernos cuentan con aislamientos eficaces que conservan el calor durante horas y permiten mezclar el agua caliente con fría en el grifo.

Para evitar sustos innecesarios, basta con revisar el indicador analógico o digital que incorporan estos electrodomésticos en su carcasa exterior. Comprobar hoy mismo ese parámetro técnico permite corregir a tiempo un hábito doméstico muy extendido que compromete la salubridad del agua.