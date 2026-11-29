Juan Diego, albañil con más de 17 años de experiencia: "Cobrar 1.200 euros cuando un alquiler sube de 800 no da para vivir"

El relevo generacional en la construcción atraviesa un momento crítico en España y el motivo principal está en las cuentas de fin de mes.

Así lo explicó Juan Diego Rodríguez, un albañil malagueño con más de 17 años de experiencia, durante su entrevista en el pódcast Sector Oficios.

Con salarios iniciales que rondan los 1.200 euros, entiende por qué los jóvenes descartan la obra.

"Después de pegarte toda la vida trabajando por 1.200 euros, cuando un alquiler es de 800 euros para arriba, échale los gastos de coche, entre esto y lo otro, no te queda nada ni tienes los 1.200 euros", señala el albañil.

Los datos le dan la razón. En ciudades como Madrid o Barcelona, vivir solo cuesta de media entre 800 y 1.300 euros al mes, con la vivienda como mayor gasto.

Por eso, atraer a nuevas generaciones pasa inevitablemente por ajustar los convenios al coste real de la vida.

Aunque habla como empresario, Juan Diego no maquilla la realidad: "Yo, aún siendo empresario, veo muy poco dinero, unos 1.200 euros en cada provincia".

Juan Diego, albañil. YouTube (@sectoroficiospodcast)

En su opinión, "para mí un peón debería ganar 1.400 euros". Sin embargo, advierte de que subir nóminas también exige un esfuerzo enorme a quien contrata.

"Son 1.400 euros de nómina, más unos 750 euros de seguros sociales, más uno y pico de un seguro aparte para que vayan cotizando y tienes que meter dinero ahí para ir ahorrando, para conseguir 3.000 euros hay que estar preparado", añade.

Pese a este escenario, sigue recomendando buscar un buen mentor para dominar el oficio. De hecho, confiesa que trabajaría gratis al principio para aprender.

"Yo echaría un vistazo por ahí a alguien que trabajara bien, una persona que esté a punto de jubilarse, y aprendería con él unos cuantos meses", asegura el albañil.

Aun así, admite que no es viable para todo el mundo porque "es verdad que no lo aguanta todo el mundo porque la cosa está difícil, con el tema de los sueldos es una locura".

Su visión nace de toda una vida en la obra. Criado en un pueblo de Málaga entre maestros constructores, montó una empresa con su padre a los 18 años, en plena crisis de 2009.

Después decidió emprender por su cuenta y aprovechó su experiencia grabando eventos para subir a redes cómo colocaba el suelo de una terraza en una hora.

Superó los 300.000 seguidores y en seis meses logró una lista de espera de años, aunque siempre prioriza a sus clientes de toda la vida.

Su motor es la pasión por el trabajo: "Yo voy a trabajar como quien va al pádel, que dices 'me lo he pasado bien', yo me voy a la obra, me lo paso bien, hago lo que me gusta".