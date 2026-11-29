Montante con Jorge Morales de Labra y el termostato de una vivienda a 21° Creación propia

Jorge Morales de Labra, 49 años, ingeniero industrial: “No es necesario subir a más de 21° la calefacción y podrás ahorrar”

La llegada de las bajas temperaturas siempre despierta la misma inquietud en millones de hogares españoles sobre cómo mantener el confort térmico sin disparar los gastos mensuales.

Durante una intervención radiofónica, el reconocido analista del sector eléctrico Jorge Morales de Labra abordó esta problemática cotidiana ofreciendo directrices claras y prácticas para optimizar el consumo doméstico durante los meses más fríos del año.

El especialista comenzó su explicación señalando que el elemento fundamental para controlar el gasto energético en invierno es la gestión inteligente del termostato. Según sus palabras, establecer una temperatura de referencia adecuada constituye el primer paso imprescindible para evitar derroches innecesarios en cualquier sistema de climatización.

En el ámbito de las comunidades de vecinos, el experto destacó una transformación positiva gracias a la instalación progresiva de reguladores y repartidores de costes en las calefacciones colectivas. Aunque este avance permite individualizar el consumo y fomentar el ahorro, todavía persisten numerosas dudas y debates entre los residentes sobre cuál es el umbral térmico óptimo para el conjunto del edificio.

Para zanjar cualquier incertidumbre, Morales de Labra fijó una recomendación directa y contundente situando el límite ideal en los 21 grados centígrados. Esta cifra representa un equilibrio perfecto entre el bienestar físico dentro de la vivienda y la eficiencia económica en el consumo de gas o electricidad.

No obstante, el analista reconoció que la percepción del frío varía considerablemente según las características biológicas de cada individuo. Por razones estrictamente físicas, las mujeres suelen requerir una temperatura ambiental ligeramente superior a la de los hombres, mientras que los niños demandan incluso un poco más de calor que los adultos.

A pesar de estas diferencias naturales entre los miembros de una misma familia, el margen de variación necesario para satisfacer a todos es realmente mínimo. El experto aclaró que estas necesidades particulares se resuelven ajustando apenas medio grado o un grado como máximo, dependiendo siempre de la configuración y el aislamiento de cada inmueble.

Lo que resulta completamente injustificable bajo cualquier criterio técnico es programar los termostatos a temperaturas extremas de 25 o 26 grados, una práctica que el especialista calificó como una auténtica barbaridad. Mantener las viviendas a esos niveles propios del verano no sólo genera un ambiente poco saludable, sino que multiplica de forma desproporcionada el importe de los recibos.

El impacto económico de cada pequeño ajuste en el regulador resulta mucho más significativo de lo que la mayoría de los consumidores suele imaginar. Por cada grado que se logra reducir en el termostato, se consigue un ahorro medio directo del 7% en el total de la factura de la calefacción.

Esta proporción demuestra que corregir los excesos térmicos habituales puede traducirse en un alivio financiero inmediato para la economía familiar. Si una vivienda mantiene su sistema cuatro o cinco grados por encima de los 21 grados recomendados, está asumiendo un sobrecoste que alcanza fácilmente el 30% de su factura energética.

Adoptar esta disciplina térmica no implica pasar frío dentro de casa, sino utilizar los recursos disponibles con sentido común y responsabilidad financiera. Ajustar el termostato a la marca sugerida por los especialistas permite afrontar toda la temporada invernal con total tranquilidad y proteger el presupuesto del hogar frente a las oscilaciones del mercado energético.