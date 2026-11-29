Uno de los mayores obstáculos para los nuevos usuarios de coches eléctricos es la necesidad de recargarlos, no únicamente por la falta de cargadores públicos, sino también por el coste que supone para la factura de la luz.

Sin embargo, el instalador electricista Javier Domínguez ha demostrado que realmente no tenemos que pagar más para usar nuestro coche eléctrico, ya que podemos usar placas solares para obtener energía completamente gratis.

En su experimento, el especialista ha explicado que la clave está en dimensionar la instalación solar pensando tanto en el hogar como en el vehículo. Ya que el consumo varía mucho dependiendo de los kilómetros recorridos diariamente, es mejor comprobar primero cuánto necesitamos realmente.

Por ejemplo, para un uso urbano de 30 kilómetros diarios, lo que supone unos 11.900 kilómetros al año, el coche demanda 2.266 kWh anuales; eso significa que bastaría con instalar 1,6 kW pico de potencia, lo que equivale a unas tres placas solares de 500 W.

Sin embargo, también debemos tener en cuenta que vamos a conducir el coche y vamos a necesitar calefacción durante los meses de invierno con menos sol; en ese caso, la potencia recomendada se sitúa entre los 2,5 y 3 kW pico.

Sumando el consumo de una vivienda media de 4.000 kWh anuales, nos queda que la instalación completa requiere unos 4,3 kW pico de media, o hasta 7 kW pico en invierno.

En cambio, si necesitamos hacer desplazamientos interurbanos diarios (por ejemplo, para ir al trabajo), unos 60 kilómetros diarios, significa que tenemos que hacer 18.800 kilómetros al año, con un consumo de 3.580 kWh.

En este caso necesitaríamos al menos cinco paneles de 500 W, para cubrir los 2,5 kW pico necesarios para el vehículo y los 5 kW pico en invierno.

Por último, si vamos a usar el coche para largos viajes a menudo, un uso intensivo de 120 kilómetros al día supondría que el coche superaría el gasto eléctrico de la propia casa, con 6.207 kWh. Necesitaríamos entre 8 y 9 paneles de 500 W para alcanzar el pico de 4,3 kW de media.

En todo caso, Domínguez recomienda poner más paneles de los que realmente necesitamos, pensando en el futuro: "Si diseñas una instalación a mayores, al final te estás evitando ampliaciones en un futuro cercano, que es lo que ha pasado muchísimas veces", explica.

Pero merece la pena, porque vamos a ahorrar mucho si no necesitamos repostar. En comparación con un coche diésel, con 30 kilómetros diarios el ahorro anual es de 117 euros al año, pero esa cifra se dispara a los 1.748 euros si recorremos 60 kilómetros al día, y hasta 3.000 euros para quienes usan el vehículo constantemente.

Por supuesto, lo mejor de usar la energía solar es que no dependemos de las fluctuaciones de precio, tanto de los combustibles fósiles como de la red eléctrica; la subida de precio del diésel y la gasolina que estamos viviendo no nos afectará, lo que se traducirá en mayores ahorros a largo plazo.

"Se trata de un nuevo concepto de movilidad, de producir tu propia energía y de ser totalmente autónomo", explica el experto, que añade que la instalación de una batería es el siguiente paso porque "te permite ser dueño de tu energía".

Pero incluso si no tenemos batería, Domínguez destaca que los nuevos coches eléctricos permiten aprovechar directamente los excedentes solares gracias a la gestión inteligente de los inversores y cargadores actuales, por lo que recomienda enchufar el vehículo durante las horas de sol siempre que sea posible.