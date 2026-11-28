Salva, electricista con más de 16 años de experiencia: "En España ganaba 1.600 € y en Alemania, por solo 15 días, cobré 2.200 €"

La notable brecha salarial y de condiciones laborales entre España y el centro del continente europeo continúa impulsando a numerosos profesionales cualificados a probar fortuna fuera de nuestras fronteras.

Uno de estos testimonios reales es el de Salva Orellana, un cualificado instalador electricista sevillano que acumula más de 16 años de trayectoria en el sector técnico.

En una conversación en el pódcast Sector Oficios, el especialista ha compartido con total naturalidad el abismal cambio económico que experimentó al mudarse al sur de Alemania para dedicarse al montaje de instalaciones fotovoltaicas tras vivir al día en su tierra natal.

El técnico recuerda las modestas cifras de su punto de partida en nuestro país frente al impacto directo de su llegada al mercado germano.

"Yo ganaba aquí 1.600 pavos y yo el primer mes en Alemania, que lo trabajé 15 días, gané 2.200", explica sobre aquel desembarco laboral.

Poco después de asentarse, sus ingresos mensuales se consolidaron notablemente por encima: "Ganaba ya 3.000, 3.200 euros; me movía en esa horquilla dependiendo un poquito de las horas".

Más allá del sueldo base, Salva destaca una ventaja decisiva en el marco laboral germano: el ventajoso tratamiento fiscal de las jornadas prolongadas.

"Me molaba mucho porque las horas extras estaban exentas de impuestos, o sea, cobrabas el bruto: no te quitaban ni seguridad social, ni seguro médico, ni IRPF ni nada", recuerda con detalle.

Para el instalador, este mecanismo tiene una lógica impecable para ambas partes: "Estaban bien pagadas y nadie metía la mano; es una manera de incentivar también la productividad que es lo que ellos tienen".

A estos cuantiosos ingresos netos se sumaba una relación mucho más equilibrada entre salario y coste habitacional.

Mientras residía en Baden-Wurtemberg, pagaba un alquiler de 450 euros mensuales, lo que apenas suponía entre un 15% y un 20% de sus ingresos, una proporción radicalmente distinta al asfixiante mercado actual del alquiler español.

Además, desmonta el mito del coste de vida: "En el supermercado llenaba el carro con 100 euros de comida buena, mientras que al volver a España he sentido lo que era pagar caro".

Gracias a esa capacidad de ahorro, Salva logró adelantar cinco años la meta financiera que se había marcado inicialmente con su pareja.

En lugar de regresar en 2030 como tenía previsto, pudo volver a Sevilla a principios de 2026 para fundar su propia sociedad limitada de energía solar.

Ahora, volcado en su propia empresa y en la formación de aprendices, traslada a las obras andaluzas los altos estándares técnicos y la disciplina aprendida en tierras alemanas.