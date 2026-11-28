Javier, ingeniero eléctrico: "No es una tontería, poner ventiladores debajo del radiador sirve para calentar mejor y más rápido"

Cuando llegan los meses de frío a España, mantener la vivienda a una temperatura agradable sin que la factura se dispare se convierte en una prioridad para muchas familias.

En redes sociales circulan decenas de trucos caseros para mejorar el rendimiento de la calefacción, pero no siempre es fácil distinguir cuáles funcionan de verdad y cuáles son simples mitos.

Ante esta duda, el ingeniero eléctrico Javier Dasí ha analizado en un vídeo de TikTok una de las modificaciones más comentadas de internet: colocar pequeños ventiladores bajo los radiadores.

El experto comienza planteando la pregunta que muchos usuarios se hacen al ver este método por primera vez, cuestionando si realmente aporta algún beneficio o si se trata de otra moda pasajera sin base técnica.

Para responder, recuerda cómo funciona la calefacción tradicional y señala su principal inconveniente en el día a día.

Según explica, "el problema de los radiadores es que hay mucha temperatura en su superficie, pero en el resto de la casa hay mucho más frío".

De este modo, el aire caliente tiende a concentrarse muy cerca del aparato y tarda demasiado en llegar a las zonas más alejadas de la habitación.

La solución que propone este truco casero resulta sorprendentemente sencilla y aprovecha las leyes básicas de la física.

Al instalar pequeños ventiladores en la base del radiador, el aire frío que se acumula en la parte baja de la estancia es impulsado hacia arriba, pasando directamente por la superficie caliente del equipo.

Al calentarse, ese aire asciende y se mezcla con el resto del ambiente, generando una circulación constante.

Tal y como detalla el ingeniero, "al poner ventiladores en su parte inferior y hacer que haya un flujo de aire desde abajo hasta arriba, vamos a hacer que el mismo calor de ese radiador se extraiga de una forma más rápida y se reparta mucho más fácil y mucho más rápidamente por nuestra casa".

Uno de los mayores temores al incorporar cualquier aparato eléctrico adicional es que el gasto de luz termine anulando el beneficio obtenido.

Sin embargo, el especialista despeja cualquier duda al respecto y respalda la eficacia del sistema.

En sus propias palabras, "esto sí que sería una buena idea porque el consumo de los ventiladores es casi despreciable y lo que hace es que ese calor se reparta de una forma mucho más rápida y mucho más homogénea por toda la estancia de nuestra casa".

En definitiva, no se trata de producir más calor ni de forzar la caldera, sino de aprovechar de manera mucho más inteligente la energía que el radiador ya está emitiendo.