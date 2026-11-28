Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Dicen que en invierno las placas solares no sirven para nada, pero la verdad es que funcionan mejor"

La energía solar sigue generando dudas entre muchos consumidores, especialmente por su supuesta caída de rendimiento cuando bajan las temperaturas y los días se acortan. Aún existe la creencia de que los paneles solares se vuelven inútiles durante los meses más fríos del año.

En palabras de Borja Pérez, ingeniero y fundador de Academia de Energía Solar, "hay algo que me comentan mucho los críticos de los paneles fotovoltaicos, y es que dicen que en invierno, los paneles no sirven para nada".

Por eso, ha abordado este mito con datos reales y un análisis técnico del verdadero rendimiento que ofrecen, centrándose en los módulos rígidos que se instalan en las residencias.

Estos equipos suelen medir unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho, y son capaces de alcanzar potencias de entre 400 W y más de 600 W.

Usando su propio software de simulación, el ingeniero analizó el comportamiento de un único panel de 450 W instalado en Sevilla con una inclinación de 30 grados, durante el mes de enero.

A pesar de ser pleno invierno, en estas circunstancias el módulo produce 130 W a las 9:15 de la mañana, y sube hasta los 230 W a las 10:45. En las horas centrales del día, el rendimiento alcanza su punto más alto, demostrando un hecho muy curioso pero que mucha gente no conoce: las bajas temperaturas son mejores para la electrónica.

"A mediodía, justo cuando el sol está más alto, me estará produciendo 300 W. Es decir, un panel fotovoltaico de 450 W en invierno sigue produciendo 300 W y de hecho, que haga frío al panel fotovoltaico le viene bien, va a funcionar mejor" explica.

Es una cuestión de temperaturas. A altas temperaturas, la electrónica puede llegar a un punto en el que funcione peor, lo cual no es lo que queremos porque así no se sobrecalientan los componentes y se reduce la posibilidad de un incendio.

En invierno, ese problema no es tan notable gracias a las bajas temperaturas ambientales, permitiendo que los componentes trabajen al máximo sin peligro.

Más allá de la potencia bruta, las cifras mensuales confirman que la generación eléctrica no se detiene pese al mal tiempo.

Según las simulaciones basadas en datos reales de irradiancia, ese mismo panel de 450 W genera 750 kWh a lo largo de todo el año. Aunque evidentemente diciembre es el mes con menor radiación solar, la producción sigue siendo constante; en ese mes, el panel genera 49 kWh, en enero sube a 52 kWh y en febrero, alcanza los 53 kWh.

Pérez destaca el alivio en el bolsillo que supone esta generación constante: "hay una variabilidad interanual de 18 kWh, 100% autoconsumo, ahorro el primer año, 120 €. Es decir, con esa instalación de un panel fotovoltaico ya estaría ahorrando 120 €".

Podemos comprobar si eso merece la pena escalando el ejemplo a una vivienda real. Mientras que un único módulo de 450 W tiene un coste aproximado de entre 90 y 100 euros, una instalación doméstica habitual cuenta con entre 6 y 12 paneles.

Al simular un sistema de 10 paneles solares, con una potencia equivalente de 4,5 kW pico, el impacto es drástico, cubriendo buena parte de la demanda energética de la casa, incluso en los meses de invierno.

"Factura sin fotovoltaica serían 701 €, factura con fotovoltaica 84 €. Estaría ahorrándome ya un montón de dinero simplemente por la instalación fotovoltaica, y obviamente si le meto baterías, pues todavía más".