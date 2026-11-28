Ángel, profesor de albañilería: "Los alumnos se quejaban por 3 horas en el taller; cuando hagan 8 en una obra se van a enterar"

El salto del aula al mercado laboral siempre impone respeto, pero en los oficios tradicionales el cambio puede llegar a ser un auténtico terremoto.

En un momento crítico por la falta de mano de obra en el ladrillo, los centros de Formación Profesional (FP) intentan preparar a las nuevas generaciones para el oficio.

Sin embargo, la distancia entre las comodidades del instituto y la exigencia física del andamio sigue siendo enorme.

Así lo advierte Ángel Fisac, arquitecto y profesor de FP básica de albañilería, al relatar el choque que sufren muchos estudiantes novatos.

La mayoría de los jóvenes que acceden hoy a estos cursos de grado básico no lo hacen por vocación directa y, con frecuencia, jamás han desempeñado un empleo previo.

Esa falta de hábito aflora rápidamente en las primeras sesiones prácticas.

"Chavales que no han trabajado nunca ya se quejaban de que 3 horas seguidas de trabajo en el taller era mucho, pues ahora cuando tengas 8 en una obra te vas a enterar", señala el docente, consciente de que el entorno protegido del aula poco tiene que ver con la rutina del sector.

Ese aviso se convierte en certeza en cuanto llega el periodo de formación en centros de trabajo.

"Los mismos alumnos, cuando se han ido de prácticas, la primera semana ya me han dicho: 'Profe, esto no es lo que yo pensaba, esto es más duro que el trabajo que hacemos en el taller'", explica Ángel.

Mientras que en el instituto se practica a cubierto y con pausas frecuentes, en la obra real esperan jornadas completas a la intemperie: "Un trabajo en el que estás al sol o cargando peso cuesta más todavía".

A esta falta de costumbre física se suma un modelo educativo que, según expone el profesor, concentra muy poca experiencia práctica en las empresas.

A lo largo de los dos cursos académicos de la formación básica, los alumnos apenas acumulan un mes de prácticas en primero y otro en segundo.

El resultado es que, tras dos años de estudios oficiales, los jóvenes apenas han tenido contacto real con una obra durante dos meses.

Pese a las quejas iniciales y la dureza del tajo, Ángel defiende el valor de adquirir una base técnica rigurosa antes de pisar el andamio.

Frente al clásico aprendizaje de imitar al oficial sin entender el proceso, insiste en que comprender los materiales evita desengaños.

"Para ser un buen profesional, que se formen. El trabajar sobre el ensayo y error te genera frustración, pérdida de tiempo y pérdida de dinero", concluye.