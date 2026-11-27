Pedro, fontanero con más de 20 años de experiencia: "Pagan 1.000 € por un móvil, pero 200 € al fontanero les parece caro"

Comprar el último modelo de smartphone por 1.000 euros se ha convertido en una decisión cotidiana que casi nadie cuestiona en España.

Sin embargo, cuando una tubería revienta y un técnico cobra 200 euros por resolver la urgencia, saltan las alarmas en muchas economías domésticas.

Esta contradicción resume a la perfección el dilema al que se enfrentan a diario los oficios esenciales, tal como relata Pedro, un fontanero autónomo con más de 20 años de trayectoria en el sector de las reparaciones, en el pódcast Sector Oficios.

Para Pedro, la explicación a este choque de prioridades es contundente: "No saben lo que cuesta la experiencia y, sobre todo, no saben lo que les va a venir después por pagar poco".

Detrás de una intervención de apenas media hora suele haber años de formación práctica, certificaciones oficiales y miles de euros invertidos en herramientas especializadas y furgonetas equipadas.

Cuando un usuario decide ahorrarse unos euros recurriendo a soluciones caseras o a conocidos sin cualificación, el resultado suele ser desastroso: fugas que reaparecen, techos destrozados y averías que acaban costando el triple de la factura inicial.

El oficio exige un nivel de compromiso que choca de lleno con las comodidades del empleo de oficina.

Pedro empezó a acompañar a su padre con apenas 10 años y dejó los estudios a los 13 para aprender el trabajo desde el barro.

Tras conseguir su acreditación oficial en 2007 con una ayuda de 6.000 euros para maquinaria, conoce de primera mano el desgaste que implica este gremio.

En sus etapas de mayor carga ha llegado a asumir hasta 15 avisos en una sola jornada, e incluso llegó a anular su luna de miel y pasar 3 años enteros sin vacaciones ante la imposibilidad de rechazar servicios urgentes.

Esta entrega contrasta con la falta alarmante de relevo generacional.

"Es el gremio que peor está en cuanto a futuro relevo; necesitamos que aprendáis porque nosotros no vamos a estar toda la vida y yo ya tengo casi 50 años y me encuentro cansado", subraya Pedro al dirigirse a los jóvenes.

Mientras la sociedad continúa canalizando a las nuevas generaciones hacia carreras teóricas o tecnológicas cada vez más saturadas, la mano de obra en los oficios tradicionales se agota a un ritmo preocupante.

Pagar a un profesional técnico cualificado no es solo abonar el tiempo en el que aprieta una tuerca o sustituye una junta.

Es remunerar el conocimiento acumulado para diagnosticar un problema invisible en minutos y garantizar que el agua corriente, un servicio indispensable, siga funcionando sin riesgos.

Como recuerda Pedro, valorar los dispositivos digitales mientras se regatea el precio de quienes sostienen las infraestructuras básicas es una peligrosa miopía social que la falta de profesionales terminará por corregir a la fuerza.