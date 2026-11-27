Jason, electricista: "Normal que los jóvenes no quieran trabajar, te pagan 1.000 y pocos euros en la obra y un piso te cuesta 900"

El sector de la construcción atraviesa una severa falta de mano de obra que tiene una explicación muy lógica para quienes trabajan a pie de obra. La combinación de salarios insuficientes, un coste de la vivienda desorbitado y unas condiciones laborales extremas aleja a los trabajadores de este oficio.

En España, un operario de la construcción percibe habitualmente un sueldo que supera no por mucho los 1.000 euros mensuales. Sin embargo, el alquiler de una vivienda básica se sitúa entre los 800 y los 900 euros, incluso más en las ciudades más grandes.

Esta ecuación económica deja a los empleados sin margen de ahorro ni capacidad para cubrir sus necesidades básicas tras pagar un techo. La situación no mejora demasiado fuera de España, como ocurre en países como Holanda, como cuenta Jason, que emigró desde España.

En el mercado neerlandés, un contrato en este sector ofrece algo más de 2.000 euros al mes. No obstante, el precio del alquiler asciende hasta los 1.500 euros, reduciendo drásticamente el poder adquisitivo real del trabajador expatriado. El problema es similar al de España.

Más allá de la precariedad económica, existe un factor determinante que frena el relevo generacional en las obras: el elevado peligro físico. Trabajar en alturas, subido a un andamio o a una escalera de gran longitud, conlleva un riesgo constante de sufrir accidentes graves.

Una caída desde varios metros puede arruinar la vida de una persona en cuestión de segundos. A esto se suma la dureza de desempeñar la jornada laboral completamente a la intemperie, soportando tanto el calor extremo como la lluvia.

Existe una percepción errónea entre parte de la sociedad sobre la sencillez de ciertos oficios técnicos, como el de electricista. Muchos piensan que la labor se limita a manejar un destornillador en entornos seguros y controlados.

La realidad de la obra exige trepar por estructuras elevadas y manipular herramientas sumamente peligrosas como sierras radiales o serruchos. Un simple descuido con esta maquinaria puede provocar amputaciones o lesiones irreversibles en las manos.

Ante este panorama de alta exposición al peligro y escasa recompensa económica, las nuevas generaciones rechazan asumir tales riesgos. La falta de incentivos salariales hace que el esfuerzo físico y el peligro diario no compensen en absoluto.

Incluso profesionales con experiencia que hoy trabajan por cuenta propia reconocen que no volverían a emplearse como asalariados en una obra. La diferencia de calidad de vida respecto a otros sectores industriales resulta abismal en la actualidad.

Un puesto en una fábrica ofrece una remuneración prácticamente idéntica a la de un contrato en la construcción. Sin embargo, el entorno fabril garantiza trabajar bajo techo, con climatización adecuada y con un nivel de seguridad infinitamente superior.

Mientras los sueldos no se equiparen al riesgo real del oficio y el acceso a la vivienda siga absorbiendo el 80 % o el 90 % de los ingresos, la escasez de personal continuará. El sector necesita una profunda transformación en sus condiciones para volver a resultar atractivo.