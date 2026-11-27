Hernán, albañil con 27 años de experiencia y empresario: "En la empresa somos 6 y tengo a 2 de baja; no quiero crecer más"

Tener la agenda repleta de obras y verse obligado a frenar el negocio por no encontrar gente comprometida es una de las mayores frustraciones a las que se enfrenta hoy cualquier pequeño empresario en España.

En el sector de las reformas de viviendas, donde los clientes no paran de llamar, muchos profesionales veteranos prefieren plantarse y renunciar a ganar más dinero antes que sufrir los continuos dolores de cabeza que provocan las bajas inesperadas y la falta de seriedad en el andamio.

Un ejemplo muy claro de esta realidad lo vive a diario Hernán Mora, un albañil con 27 años de experiencia que dirige su propia empresa de reformas integrales en la comarca de Tarazona, en Zaragoza.

Aunque cuenta con una larga lista de espera de particulares e incluso proyectos públicos para arreglar tejados en institutos, Hernán se niega en rotundo a contratar a más gente.

En estos momentos son seis personas en el equipo —él, su hijo y cuatro empleados—, pero el día a día se ha vuelto muy complicado.

"Ahora mismo tengo el problema de que tengo a dos de baja y me pasa eso mucho últimamente; una persona menos que tengo en el equipo para mí es un golpe", lamenta en una entrevista en el pódcast Sector Oficios.

Hernán no entiende cómo las bajas médicas de larga duración se han vuelto tan habituales hoy en día, un freno continuo que rompe el ritmo de trabajo y hace casi imposible cumplir con los plazos prometidos a las familias que esperan su reforma.

La diferencia con épocas anteriores resulta abismal.

En sus mejores años, Hernán llegó a tener hasta 19 personas a su cargo con cuatro obras abiertas a la vez, una etapa en la que el compromiso de los albañiles era muy superior.

"Con 19 personas era muy raro que yo tuviera a una persona de baja; ahora me veo en este problema de que siempre están con las bajas, para mí es el cuento de nunca acabar", señala.

La falta de seriedad llega al extremo de contratar empleados que apenas aguantan en el tajo: "He contratado a uno, ha estado 15 días y lo tengo de baja; así de claro te lo digo".

Este absentismo continuo y la escasez de mano de obra cualificada han llevado a Hernán a buscar la tranquilidad.

Tras superar la dura crisis de 2008, donde tuvo que quebrar y liquidar a todos sus trabajadores, prefiere cuidar a los pocos oficiales fieles que garantizan un acabado perfecto.

"Hay que cuidarlos como oro; con la experiencia que llevo no quiero crecer más", asegura.

Un mensaje directo que refleja el callejón sin salida de muchos pequeños autónomos y empresarios españoles ante la falta de compromiso en los oficios de toda la vida.