Carlos, electricista con casi 30 años de experiencia: "Si pagan 3.000 euros tras un curso de 3 meses, voy y cierro mi empresa"

La falta de relevo generacional en oficios tradicionales como la electricidad, la fontanería o la albañilería ha provocado una auténtica fiebre por la formación rápida en internet en España.

Cada día aparecen en las pantallas decenas de anuncios que aseguran una inserción laboral inmediata y nóminas envidiables sin apenas esfuerzo previo.

Sin embargo, quienes llevan toda una vida a pie de obra miran con profunda indignación este fenómeno publicitario, advirtiendo de que se está jugando con las ilusiones de miles de personas que buscan una salida laboral estable.

Uno de los profesionales que ha decidido plantar cara a estos mensajes es Carlos, electricista conocido en TikTok bajo el perfil @pcaelectricidad, un veterano con casi treinta años de oficio a sus espaldas.

Harto de cruzarse con promesas imposibles en sus redes sociales, ha publicado un vídeo contundente para desmontar el mito del dinero fácil en su sector.

"Bueno, aquí lo tenía que decir y lo he dicho yo, y punto", arranca el experto antes de señalar directamente el problema: "Te venden que haces un curso de tres meses y sales ganando 3.000 euros al mes como electricista. No funciona así".

Con la ironía propia de quien conoce cada rincón del mercado laboral, el instalador pone en duda que exista una sola compañía dispuesta a desembolsar esas cantidades a un recién llegado sin rodaje previo.

"Ahora está de moda ser vendehumos de cursos. Hay formaciones y formaciones, pero al que me refiero yo es al que te está diciendo que haces un curso de tres meses y vas a salir ganando 3.000 euros. Que me digan a mí qué empresa, que yo cierro todo esto y me voy para allá", asegura con rotundidad.

Para aterrizar las expectativas a la realidad cotidiana de cualquier trabajador cualificado en España, Carlos pone las cifras reales encima de la mesa y pide sentido común a su audiencia.

"El electricista cobra 2.000 pavos, alma de cántaro. Para vendehumos ya tenemos a los políticos, que no os dejéis engañar por esos cursos", advierte durante su intervención en la red social.

Lejos de rechazar el estudio, este profesional insiste en que "hay que formarse" porque realmente "hace falta mano de obra" en una profesión muy demandada.

No obstante, recuerda que el verdadero aprendizaje requiere tiempo y paciencia a pie de tajo: "Ser electricista no es hacer un curso, comprarte cuatro herramientas y salir cobrando 3.000 euros. Hace falta formación, experiencia, equivocarte, aprender en obra y echar muchas horas".

Su mayor preocupación son los jóvenes que apuestan sus ahorros a estas falsas garantías: "Hay chavales tomando decisiones sobre su futuro creyéndose estas promesas".

Por eso, cierra su alegato recriminando la falta de escrúpulos de quienes comercializan estos atajos laborales: "Creáis perspectivas falsas, chavales, tenéis una jeta que flipáis".