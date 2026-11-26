Román, electricista con 15 años de experiencia: "Una instalación eléctrica de una casa de 90 m2 puede salir por unos 8.000 €"

Afrontar la reforma de un inmueble exige planificar con detalle cada partida, siendo el sistema eléctrico uno de los elementos fundamentales para garantizar la seguridad del hogar. Conocer el presupuesto aproximado para sustituir todo el cableado y obtener el boletín oficial permite tomar decisiones acertadas desde el primer momento.

Como cuenta un experto con mucha trayectoria en Valencia, el precio final de esta intervención depende directamente del método de instalación elegido por el propietario. Existen principalmente dos alternativas de ejecución que marcan una diferencia sustancial tanto en el coste económico como en la estética final de la vivienda.

La opción más habitual en reformas integrales consiste en empotrar todo el recorrido de los cables en el interior de los tabiques mediante la apertura de regatas. Aunque este procedimiento requiere trabajos de albañilería adicionales, ofrece un acabado limpio y oculto que resulta mucho más seguro para el día a día de las familias, especialmente si hay niños pequeños en casa.

Por el contrario, instalar el cableado por la superficie de la pared evita la necesidad de picar los muros y reduce considerablemente la factura final. Esta alternativa vista resulta más económica al prescindir de las rozas, aunque su viabilidad y coste definitivo siempre estarán condicionados por las características arquitectónicas de cada inmueble.

Para hacerse una idea realista del desembolso necesario, se puede tomar como referencia el caso práctico de una vivienda de 90 metros cuadrados. Este inmueble cuenta con tres habitaciones, dos cuartos de baño, un salón y una cocina integrada, además de incorporar iluminación LED empotrada en el techo.

En una vivienda de estas dimensiones con instalación empotrada y materiales actualizados, el coste de la parte eléctrica oscila entre los 8.000 y los 8.500 euros. Este importe incluye la mano de obra de electricistas certificados y la emisión del correspondiente boletín que acredita que todo cumple estrictamente con la normativa vigente.

No obstante, cada propiedad presenta particularidades que pueden alterar esta horquilla presupuestaria al alza o a la baja. La altura de los techos es un factor determinante, ya que estancias de tres metros de altura requieren mayor cantidad de cableado y dificultan las labores técnicas de montaje.

Asimismo, el estado previo de las paredes y la distribución de los puntos de luz influyen directamente en las horas de trabajo necesarias. Por este motivo, los expertos insisten en la importancia de realizar una visita presencial al inmueble antes de cerrar cualquier presupuesto definitivo.

Muchos propietarios dudan sobre la necesidad de renovar el sistema eléctrico cuando aparentemente funciona sin problemas tras 15 o 20 años de uso. Sin embargo, los cables antiguos suelen ser rígidos y carecen de la capacidad necesaria para soportar la demanda energética de los electrodomésticos modernos.

Mantener una red obsoleta provoca fallos frecuentes en los enchufes, averías en los aparatos electrónicos y riesgos innecesarios de sobrecarga. Aprovechar una reforma para actualizar el cuadro eléctrico y el cableado garantiza el cumplimiento del 100% de las exigencias legales actuales y evita futuros imprevistos.

Antes de iniciar cualquier obra de albañilería o pintura, resulta imprescindible solicitar la inspección de un técnico cualificado que evalúe el estado real de la red. Esta revisión preventiva permite detectar deficiencias ocultas y planificar con exactitud la ubicación de los nuevos puntos de conexión según las necesidades del hogar.