Rafael, oficial de albañilería: "Estaba de camarero por 900 € y me fui a Suiza a trabajar, ahora gano 8.500 € al mes brutos"

Mientras los constructores echan de menos mano de obra cualificada en España, muchos trabajadores españoles buscan opciones más lucrativas en otros países. Es el caso de Rafael Cubero, natural de Córdoba, que emigró a Suiza después de que se le terminasen las opciones.

Como ha explicado en una entrevista al canal de YouTube MeVoyalMundo, la trayectoria de Rafael estuvo marcada por la inestabilidad por la crisis económica de 2008. Tras abandonar los estudios a los 16 años, trabajó en fábricas metalúrgicas, carpinterías y sirvió durante tres años en la Legión Española.

A su vuelta a Córdoba, encadenó empleos temporales en la recogida de la aceituna, la vendimia, y hostelería; con 27 años, trabajaba entre 8 y 14 horas diarias en un restaurante por 900 euros mensuales, sin contrato ni cotización, lo que le motivó a buscar pastos más verdes.

"No iba bien, no iba mal, pero siempre iba mirando en qué me gastaba cada euro, y no tenía expectativas de futuro", explica. La llamada de su padre, que llevaba casi 30 años trabajando en la obra en Suiza, fue clave para su decisión.

Al llegar al cantón de Berna, comenzó como peón en la construcción de túneles y autopistas en Biel. Durante sus primeros tres años, residió en módulos prefabricados a pie de obra, compartiendo baños y lavandería con cientos de trabajadores para evitar el coste del alquiler.

"Los tres primeros años vivíamos en un contenedor, un módulo prefabricado, y me quedaban unos 3.000 francos limpios"; aunque su salario inicial ascendía a 4.400 francos suizos brutos (4.700 euros al cambio actual), tras descontar el seguro médico obligatorio y el alojamiento, eso era lo que percibía.

Ese sueldo le permitió ahorrar por primera vez en su vida, y fue el catalizador para su decisión de asentarse en Suiza; aunque para ello, primero tuvo que apuntarse a cursos de la empresa para recuperar su nivel de suizo alemán.

Continuó con una serie de trabajos como conductor de camión aspirador de obra civil, aprovechando el apoyo de la oficina de empleo para cursar una formación profesional de tres años en obra civil, cobrando unos 2.600 francos netos (2.780 euros).

"Fueron dos primeros años bastante jodidos, nunca caí en las deudas con ese salario". Obtener el título le otorgó la categoría "Q" de trabajador cualificado dentro del convenio colectivo suizo.

Hoy, con 40 años y residencia permanente en Suiza, Rafael trabaja como oficial en obra civil con una tarifa de 43,50 francos brutos por hora (46,50 euros). Su nómina mensual ronda entre los 8.000 y 8.200 francos (entre 8.550 y 8.770 euros), trabajando jornadas de entre 7,5 y 9 horas según la estación.

"Si eres bueno, te recompensa, porque hace falta muchísimo personal en la obra aquí en Suiza, y cuando cogen a alguien bueno intentan mantenerlo", afirma. Vive en una casa con su pareja suiza, pagando unos 2.500 francos (2.670 euros) de alquiler compartido, al mismo tiempo que trabaja para divulgar la realidad laboral del país en redes sociales.