La gestión de una empresa de reformas integrales abarca facetas que quedan completamente ocultas a los ojos del cliente final. Detrás de cada obra presupuestada existen horas de medición técnica, desglose de partidas de material, contacto con proveedores y planificación logística.

En el podcast Sector Oficios, Kamil, profesional con más de dos décadas de trayectoria al frente de la pyme madrileña Muriblat, expuso la cruda realidad operativa a la que se enfrentan las pequeñas empresas del sector: la ingente cantidad de tiempo invertido en valoraciones económicas que terminan en saco roto.



Durante la tertulia sobre el reconocimiento y la valoración económica del oficio, Kamil reveló las cifras de su negocio en lo que va de año, señalando que habían elaborado 181 presupuestos de los cuales "no sale adelante ni un tercio".

Esta baja tasa de conversión supone un desgaste estructural significativo. Kamil confesó que la carga administrativa le obliga habitualmente a robar horas al descanso nocturno, afrontando episodios de insomnio dedicados a redactar valoraciones detalladas.

Ante esta saturación, su propia socia y encargada de la gestión administrativa le ha planteado un ultimátum operativo: o se incrementa la plantilla, lo que es una alternativa sumamente compleja por la escasez de mano de obra cualificada, o resulta imprescindible comenzar a filtrar las solicitudes de los clientes.



La experiencia de Kamil encuentra un fiel reflejo en el testimonio de Francisco Castillo, conocido como Paco, fundador de la firma Linneo Decoración en el barrio madrileño de Moratalaz.

Con 54 años de edad y 21 al frente de su propio establecimiento, Francisco comenta su balance métrico del año 2024: de un total de 331 presupuestos elaborados, cerró 90 reformas integrales, lo que representa un porcentaje de aceptación cercano al 30%.



Más allá de las métricas puramente financieras, Francisco puso el foco en la falta de consideración de los clientes hacia el trabajo técnico previo. De las 241 propuestas no aceptadas, únicamente 11 clientes se tomaron la molestia de responder para agradecer el tiempo dedicado y comunicar que optaban por otra empresa. Las 230 personas restantes simplemente ignoraron la propuesta, silenciando el esfuerzo realizado por el profesional, quien previamente se había desplazado a la vivienda, abonado el estacionamiento regulado, mantenido una visita técnica de dos horas y dedicado entre 8 y 10 horas a redactar memorias descriptivas que en ocasiones alcanzan los 21 folios.

Frente a esta dinámica de abuso de confianza, Francisco abogó abiertamente por establecer el cobro de las visitas e inspecciones previas, alrededor de 50 euros, como un mecanismo disuasorio y de dignificación del trabajo.

Esta tarifa no busca lucrar a la empresa, sino actuar como filtro para descartar a aquellos usuarios que recopilan hasta ocho o nueve valoraciones gratuitas sin intención de valorar el rigor técnico, comparando desgloses detallados contra propuestas opacas de apenas tres folios por importes de 70.000 euros.



Por su parte, Gabriel, carpintero y profesional multiservicios de 36 años conocido en el sector como Thor, aportó la perspectiva de quien lleva dos años emprendiendo de forma independiente tras haber trabajado por cuenta ajena. Gabriel coincidió plenamente en la urgencia de seleccionar minuciosamente a la clientela para garantizar la viabilidad del negocio.



En sus inicios como autónomo, Gabriel admitió haber aceptado cualquier encargo ofreciendo tarifas ajustadas con la intención de captar volumen de trabajo. Sin embargo, la práctica diaria le llevó a una clara lección de gestión operacional: los clientes que regatean el precio inicial se convierten invariablemente en los más exigentes, conflictivos y propensos a generar fricciones durante el desarrollo de la obra.

Para Gabriel, establecer precios firmes y filtrar a los clientes desde el primer contacto no es una cuestión de soberbia, sino una medida de protección mental y financiera para evitar que los imprevistos y las exigencias desmedidas terminen devorando el margen de beneficio de su actividad.