Daniel, 29 años, electricista: "Si tu cuadro eléctrico solo tiene un diferencial, con la electrónica de hoy en día acabará saltando"

Uno de los cuellos de botella más graves en cualquier instalación eléctrica de una vivienda se encuentra en el cuadro eléctrico; muchos pisos aún conservan cuadros antiguos que pueden presentar deficiencias en su montaje y son a todas luces insuficientes para el consumo actual.

El electricista Daniel Rojas se encontró precisamente con uno de estos cuadros viejos, y aprovechó para exponer en un vídeo los fallos más habituales que presentan y cómo las nuevas tecnologías permiten cumplir con la normativa vigente sin necesidad de realizar grandes obras.

Y es que uno de los impedimentos que se encuentran los propietarios a la hora de modernizar su instalación eléctrica se encuentra en la falta de espacio; estos cuadros antiguos suelen ser muy pequeños e incluyen pocos interruptores.

Eso produce una falta de sectorización; cuando toda la instalación de una vivienda está protegida por un solo interruptor diferencial, cualquier fallo o sobrecarga en un aparato eléctrico provoca la caída total del suministro.

En este caso concreto, Daniel Rojas se encontró cinco magnetotérmicos, dependientes de un único interruptor general, y advirtió que "tenemos un problema, que sólo hay un diferencial, tenemos cinco magnetotérmicos, toda la casa cuelga de aquí".

El electricista avisa que "con la electrónica que hay hoy en día, esto no nos va a aguantar", además de un hallazgo que le provocó enfado: "un problema supergrave que tiene este cuadro: el de 25 amperios, cablecito de 2,5 para el de 20 amperios. Así no se trabaja, muchachos".

Las instalaciones obsoletas suelen esconder las malas prácticas que se hacían hace años y que pueden comprometer gravemente la seguridad frente a incendios o cortocircuitos, algo que se aprecia también en un cable mal instalado.

A la hora de modernizar un cuadro eléctrico antiguo, el principal obstáculo suele estar en la falta de espacio físico en la caja para añadir nuevos elementos; afortunadamente, existe una solución muy sencilla, los interruptores magnetotérmicos DPN.

Estos dispositivos son una revolución en los cuadros domésticos; las siglas DPN hacen referencia a "doble polo más neutro, es decir, que cortan el neutro y la fase", lo que permite una desconexión completa y mucho más segura en caso de avería y mantenimiento.

Pero en este caso, su mayor ventaja es que "ocupan la mitad que un magnetotérmico normal, es decir, sólo ocupan un módulo, y esto nos viene al pelo".

Con la reducción de tamaño de estos interruptores, es posible ampliar la capacidad de protección en el mismo espacio físico; al terminar la instalación, Rojas destaca que "gracias a poner todos estos DPNs ahora nos ha cabido un diferencial más y un magnetotérmico más, y este cuadro cumple normativa constructiva".

Además de las evidentes mejoras en la correcta distribución de diferenciales y cableado, que evitará cortes de luz innecesarios, modernizar el cuadro eléctrico con interruptores DPN hará que la instalación cumpla todas las normativas regulatorias.