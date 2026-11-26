Ángel, experto en hogar con más de 9 años de experiencia: "Para ahorrar en calefacción, olvida el brasero y pásate a esta estufa"

Con la llegada del frío, mantener la casa a una temperatura agradable sin llevarse un susto en la factura de la luz se convierte en el gran reto del invierno para muchas familias de España.

Para acertar al elegir, Ángel Blázquez, experto en hogar con más de nueve años de experiencia, ha compartido en TikTok una guía práctica para calentarse "sin morir en el intento".

Frente a costumbres tan habituales como encender el brasero bajo la mesa, el especialista destaca la eficacia de la estufa de gas, a la que define como "la tradicional, la que más calienta y de bajo consumo".

El análisis de Blázquez deja claro que el error más común es elegir el aparato sin pensar en su uso real.

El brasero clásico, por ejemplo, consume 750 W y resulta ideal "solo para los pies".

Para lograr ese mismo calor cercano gastando menos luz, propone la piña eléctrica de 450 W, "la mitad que un brasero tradicional".

En esa línea sitúa al calefactor infrarrojo de 700 W, muy eficaz a corta distancia, pero con un límite claro: "Si te alejas más de dos metros, se acabó".

Cuando se busca calentar una estancia entera, los metros cuadrados marcan la diferencia.

Para habitaciones de entre 5 y 35 metros cuadrados, el experto señala al radiador de calor azul como el sistema "que menos gasta", asegurando de forma coloquial que "no gasta nada" frente a otras alternativas eléctricas.

En espacios más contenidos, de 5 a 15 metros cuadrados, recomienda el radiador de mica, un aparato que puede alcanzar hasta los 2.000 W.

Para estancias de hasta 15 metros cuadrados también compiten dos opciones muy populares: el calefactor cerámico y el convector.

Del cerámico, que llega hasta los 1.500 W, Blázquez resume su potencia definiéndolo como "pequeño pero matón".

El convector, con potencias de 1.000 a 2.000 W, ofrece un "calor uniforme para toda la habitación", aunque el especialista advierte que en habitaciones de 15 metros rinde igual que el cerámico, "pero gasta más luz".

Por eso, la clave para ahorrar este invierno pasa por ajustar cada sistema al tamaño real de la estancia, sin perder de vista el rendimiento de la estufa de gas cuando se necesita calentar con fuerza y controlar el gasto.

Y si el objetivo es reducir el recibo al mínimo absoluto, Ángel Blázquez cierra su repaso con un guiño al clásico que nunca falla en el sofá: la manta, a la que define como "la opción más romántica y de mínimo consumo".