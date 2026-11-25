Rubén, instalador de cocinas con 7 años de experiencia: "Un electricista gana en 4 días más que muchos ingenieros al mes"

En España, el debate entre ir a la universidad o aprender un oficio de toda la vida vuelve una y otra vez al mundo laboral.

Cada vez más personas se preguntan qué camino da mejores resultados hoy en día.

Rubén Baz tiene una respuesta muy clara. Este profesional gallego lleva más de siete años diseñando, fabricando e instalando cocinas.

En una charla en el pódcast Sector Oficios, dejó una reflexión directa sobre el dinero que se gana trabajando con las manos, rompiendo varios tópicos sobre el empleo actual.

Durante la entrevista hablaron de la falta de gente joven en estos trabajos.

Baz comparó sin rodeos el sueldo de un universitario con lo que se cobra realmente en una obra: "Veo presupuesto de montador de cocina, presupuesto fontanero, presupuesto electricista. Digo, joder, si gana más este tío metiendo los cables a este piso, que puede echar cuatro días, de lo que se lleva de sueldo [un ingeniero]".

Para él, el problema está en cómo los jóvenes ven estos trabajos.

"Es complicado. Hay muy poca gente ahora que quiera entrar en este sector y yo veo luego infinitud de chavales que no, ingeniería tal, no sé qué", lamentaba en el programa.

Además, criticó los prejuicios injustos que todavía rodean al trabajo manual: "Creo que es un sector muy bonito que se ve como la obra, como algo en plan si fuera barriobajero, y para nada".

El día a día de Baz demuestra que estos oficios ya no son antiguos ni simples. Hoy combinan máquinas modernas con el esfuerzo físico de toda la vida.

"Yo con ese diseño lo paso a control numérico y optimizo el tablero para desperdiciar lo menos posible; corto todas las piezas de los muebles, mecanizamos y empezamos ya el proceso en montaje", explicaba.

Eso sí, ser autónomo exige jornadas muy largas y muchos kilómetros de carretera: "Al final al ser autónomos intentamos aprovechar al máximo el día, y si nos vamos a 100 km de casa a montar la cocina, echamos 12 horas o 13 si hace falta (...) hasta que se haga de noche".

A pesar del cansancio, el instalador defiende que merece la pena mancharse las manos y aprender desde cero, en lugar de buscar solo títulos en papel.

"Aunque quieras montar una tienda de cocinas, lo que me inculcaron a mí: empieza desde abajo, fabrica, monta, aprende todo antes de vender, porque para poder vender primero hay que saber lo que se vende y tener un cierto conocimiento de lo que tú haces", aseguraba.

Para Baz, el éxito no está en coleccionar diplomas, sino en saber hacer un trabajo que la gente necesita de verdad: "Hay mucho nicho de mercado y creo que la gente que quiera entrar en este sector va a tener futuro".

Hoy sobran titulados con sueldos bajos. Mientras tanto, ganar en cuatro días de obra lo mismo que un ingeniero demuestra que estos oficios son muy rentables y necesitan gente nueva con urgencia.