Noé, ayudante de albañilería inmigrante: "En España gano 60 euros, no es tan malo, en Honduras son 40 euros"

La falta de mano de obra en España sigue atrayendo a miles de trabajadores extranjeros que buscan mejorar sus ingresos, y muchos vienen de Honduras por la diferencia en los sueldos y la seguridad laboral.

La experiencia de Luis Alberto, originario de San Pedro Sula, y Noé Leonardo Arias, de Olancho, ilustra esta realidad; ambos han hablado con el youtuber Quique Vásquez sobre su experiencia en el día a día durante una reforma en una vivienda.

La principal diferencia que han apreciado es en lo que cobran por día, si bien la remuneración en las obras españolas varía notablemente dependiendo de la cualificación y los conocimientos previos del trabajador.

Un oficial con experiencia siempre va a cobrar un sueldo más alto que alguien que acaba de empezar en el sector.

Según explica Luis, que lleva ya varios años en Madrid y ya trabajaba como albañil y operador de equipo pesado en Honduras, "un albañil que sabe, está ganando unos 90-80 euros, y ya lo que es un ayudante, 50-55" al día.

En el caso particular de Noé, que ejerce como ayudante de albañilería, su jornada actual le reporta 60 euros, una cifra que para él es muy elevada si la compara con los salarios de su país de origen.

"60 euros no es tan malo, porque estamos hablando de más de 1.200 lempiras en Honduras", aproximadamente 40 euros al cambio actual.

Con este nivel de ingresos, los trabajadores pueden cubrir sus gastos mensuales, e incluso se pueden permitir enviar dinero a sus familias, como resalta Quique.

En ambos casos, son jornadas intensivas, iniciando la actividad a las 9 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde, trabajando habitualmente de lunes a sábado. En cuanto a las tareas, realizan reformas completas desde cero, incluyendo cocinas, baños y habitaciones.

Estar lejos de su país no impide a estos trabajadores inmigrantes mantener las costumbres de su tierra, llevando su propia comida preparada a la obra, lo que ellos denominan su "burrita".

Para entrar en el sector, el principal obstáculo que se encuentran inicialmente es demostrar su valía profesional; aunque un trabajador tenga trayectoria en su país, en España deben empezar desde cero hasta ganar la confianza de los contratistas.

Luis aclara este proceso de adaptación, afirmando que "como a uno no lo conocen, cuando vienes, ganas vocacionalmente como un ayudante, entre 50 y 55 euros"; sólo tras demostrar calidad y rapidez en los acabados se accede a un sueldo superior.

Entre el resto de obstáculos se encuentra la necesidad de adaptarse a la terminología local y contar con una red de contactos, o "en conectes" como lo llaman, que resulta fundamental para conseguir empleo estable.

Al menos, el uso de herramientas y materiales específicos del sector europeo facilita las tareas respecto a cómo se hacen en otros países; como explica Luis, "hay materiales que en nuestro país no se manejan, pero aquí sí, entonces es un poco más favorable para trabajar".