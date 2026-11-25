Manuel, electricista con más de 20 años de experiencia: "Nadie hace esta medida en las instalaciones y es un peligro"

Que las luces de la vivienda se enciendan y que los electrodomésticos funcionen no significa que la instalación eléctrica se haya completado de manera segura, ya que existen una serie de medidas obligatorias que los electricistas deben tomar.

El electricista con más de 20 años de experiencia, ha puesto el foco en una serie de comprobaciones que son reglamentarias pero que, afirma, los profesionales suelen omitir en las revisiones y nuevas instalaciones.

Durante una demostración práctica con un equipo multifunción Megger MFT-Xw en tres viviendas reales, el experto repasó las diversas verificaciones que son básicas para cualquier instalación, resaltando la octava prueba.

"Octava medida es la que nadie hace en las instalaciones eléctricas", denuncia, explicando que consiste en "medir la continuidad del conductor de protección desde el cuadro eléctrico hasta el último enchufe" de la vivienda.

El objetivo de esta medida es asegurarse de que la toma de tierra llega de manera efectiva, y sin interrupciones, hasta el punto más alejado del hogar.

Para ejecutarla correctamente no basta con emplear herramientas básicas. El electricista advierte que "no lo puedes hacer con un polímetro cualquiera", ya que la normativa exige inyectar una corriente específica "de 200 mA" para validar el circuito".

El procedimiento requiere usar un cable extensor, desde el cuadro general hasta la toma de corriente más distante; antes de medir, el técnico debe juntar las puntas para calibrar y anular la resistencia propia del cable, que en esta prueba concreta marcaba 0,23 ohmios, para dejarla a cero.

Una vez realizada esta calibración, se conecta un extremo a la tierra del último enchufe y el otro a la tierra del cuadro eléctrico; en este caso concreto, el medidor mostró un valor de 0,27 ohmios en un sentido y 0,26 ohmios al invertir la polaridad.

Omitir esta comprobación deja a los habitantes de la vivienda expuestos a fallos silenciosos en la protección; aunque el usuario enchufe un aparato y este reciba corriente con normalidad, la vía de escape hacia tierra podría estar cortada o tener una resistencia excesiva.

Amate explica que con esta medida podemos "comprobar que ese último enchufe recibe tierra y hay una continuidad entre el cuadro y la tierra, además con una resistencia en ohmios lógicamente coherente".

En caso de que esta medición no obtenga resultados apropiados, significa que el cable de tierra está suelto o dañado en algún punto intermedio, con las consecuencias para la seguridad.

En caso de que un electrodoméstico sufra una derivación en alguno de los enchufes que no tienen tierra, la corriente no tendría por dónde evacuarse; tampoco saltaría el interruptor diferencial de 30 mA, convirtiendo la carcasa metálica del aparato en una trampa que puede provocar descargas eléctricas, ya que el cuerpo de la persona se convierte en la 'tierra'.

Pese a este peligro evidente, Amate afirma que muchos profesionales no realizan esta comprobación, por prisas, comodidad y falta de rigor tras finalizar la instalación; una vez que el suministro funciona, muchos dan el trabajo por terminado.

Amate critica esta pobre profesionalidad, reclamando que "eso de venir aquí a la instalación, meter cables, poner las protecciones, todo funciona, irse, echas a correr, nada de eso".