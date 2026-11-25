En un sector tradicionalmente castigado por la carga física y la incertidumbre económica, la disyuntiva entre la seguridad de la cuenta ajena y los riesgos del emprendimiento genera debates intensos entre los propios profesionales.

Durante su participación en el podcast Sector Oficios, los contratistas y especialistas en reformas analizaron una hipótesis directa: ante la elección teórica entre percibir un sueldo neto de 3.000 euros al mes como trabajador asalariado o ingresar 5.000 euros mensuales al frente de un negocio propio como autónomo, la balanza de la paz mental no siempre se inclina hacia la cifra más alta.

Para Kamil, profesional al frente de la empresa Muriblat de Getafe y con más de dos décadas de trayectoria en las reformas integrales, la respuesta resulta contundente. El especialista aseguró sin titubear que elegiría los 3.000 euros como empleado, justificando que la diferencia retributiva no compensa la sobrecarga psicológica y horaria que soporta un trabajador por cuenta propia.

Según expuso en el programa, la jornada de un profesional contratado concluye tras cumplir sus ocho horas reglamentarias, lo que le permite regresar a su hogar y desconectar del trabajo.

Por el contrario, la vida del autónomo en las reformas implica asumir responsabilidades que no se reflejan en las facturas: la atención continua a clientes exigentes, la gestión administrativa y, de manera muy destacada, las horas nocturnas dedicadas a la elaboración detallada de presupuestos que con frecuencia ni siquiera son agradecidos. Para Kamil, librarse de esa presión constante vale sensiblemente más que los 2.000 euros de diferencia teórica.

En esta misma línea de pensamiento coincidió Gabriel, conocido popularmente en el sector como Thor. El carpintero y montador de origen venezolano, asentado desde hace siete años en Madrid y con dos ejercicios de experiencia por cuenta propia, respaldó la postura de Kamil rechazando la tentación de los 5.000 euros como autónomo.

La argumentación de Gabriel se fundamenta en la vulnerabilidad financiera y operativa de las obras. Desde su perspectiva, los 5.000 euros de un trabajador por cuenta propia son engañosos, ya que la aparición de un solo marrón o imprevisto en la ejecución de un trabajo puede consumir rápidamente ese margen adicional.

Gabriel subrayó que el tiempo extra dedicado a resolver incidencias complejas y la tensión constante provocan que el profesional acabe trabajando sustancialmente más horas de las que realmente percibe, convirtiendo la supuesta ventaja económica en una trampa laboral.

Frente a la coincidencia de sus compañeros de mesa, Francisco Castillo, responsable de la firma Linneo Decoración en el barrio madrileño de Moratalaz y con 21 años al frente de su propio establecimiento, ofreció un contrapunto basado en la vocación empresarial y la realización personal.

Paco sostuvo que la decisión depende estrechamente del perfil y las necesidades individuales. Si bien admitió que el autónomo asume un volumen de riesgo, estrés y dolores de cabeza incomparablemente mayor, defendió el orgullo de dar forma a proyectos propios gestados en su cabeza y la satisfacción de no depender de las órdenes de un superior.

Para el contratista, la flexibilidad de gestionar su propia agenda y el valor de la independencia ejecutiva justifican asumir las incertidumbres del mercado frente a la comodidad atada a un horario fijo.

El intercambio evidencia cómo, en el contexto actual de las reformas, la rentabilidad económica ha dejado de ser el único factor determinante. Mientras que la estabilidad horaria y la desconexión ganan peso frente al desgaste de la gestión, el debate subraya la urgente necesidad de profesionalizar el sector para que ni el asalariado sufra precariedad ni el autónomo deba sacrificar su salud personal.