Jaime Pla en su despacho en un vídeo en el que explica detalles de consumo energético Jaime Pla en TikTok

Jaime Pla, ingeniero con 20 años de experiencia: “Usar un calefactor de aire en vez de gas encarece tu factura mensual"

Se acerca el invierno y el descenso térmico de los meses fríos obliga a millones de familias a buscar fórmulas para mantener el confort sin disparar las facturas domésticas. En este contexto de precios elevados, el debate sobre qué tecnología resulta más rentable vuelve a ocupar el centro de la conversación cotidiana.

Muchos consumidores creen por intuición que encender pequeños equipos portátiles consume menos electricidad que activar la instalación general de la vivienda. Sin embargo, el ingeniero Jaime Pla, que cuenta con 20 años de trayectoria profesional, desmonta esta creencia mediante cálculos detallados.

La idea de que un dispositivo de tamaño reducido implica necesariamente un recibo energético bajo constituye un error financiero muy extendido. Al analizar el rendimiento térmico frente al gasto eléctrico, los números revelan un sobrecoste oculto que penaliza el presupuesto mensual.

Según las estimaciones compartidas por este especialista en redes sociales, el funcionamiento continuo de un calefactor de aire eléctrico alcanza los 36 euros al mes. Este desembolso contrasta de forma llamativa con el gasto asociado a una instalación convencional abastecida mediante gas natural.

Cubrir exactamente la misma demanda de calor utilizando una caldera de gas supone un desembolso aproximado de 12,60 euros mensuales. De este modo, apostar por el pequeño aparato eléctrico encarece el suministro en un 65% frente a la alternativa de combustión tradicional.

El motivo técnico detrás de este desequilibrio económico reside en la forma en que cada equipo transforma la energía disponible en calor útil. Los calefactores enchufables operan mediante resistencias internas que exigen una enorme cantidad de electricidad para elevar apenas unos grados el ambiente.

Por el contrario, las calderas actuales aprovechan con mucha mayor eficiencia el poder calorífico del combustible para temperar toda la superficie habitable. El circuito de agua caliente reparte la temperatura de manera uniforme a través de los radiadores con un aprovechamiento energético notablemente superior.

Esta brecha también se observa al comparar los equipos portátiles de resistencia frente a los sistemas centralizados de aire por conductos. Aunque estos últimos también dependen del suministro eléctrico, su rendimiento resulta mucho más favorable al considerar el total de metros cuadrados climatizados.

A pesar de la contundencia de las cifras, Jaime Pla reconoce una excepción muy concreta en la que el aparato portátil sí resulta rentable. Esta situación se limita exclusivamente a usos muy puntuales que requieren calor inmediato durante un intervalo de tiempo extremadamente corto.

Un caso práctico habitual consiste en encender el dispositivo durante unos pocos minutos en el cuarto de baño antes de ducharse por la mañana. Para periodos tan breves, poner en marcha todo el circuito hidráulico de la caldera central carece de sentido económico y energético.

Fuera de estas necesidades pasajeras, intentar caldear un salón o un dormitorio durante varias horas con un equipo enchufable resulta ruinoso. El contador eléctrico registrará un consumo desproporcionado que acabará pasando factura a quienes confían en este método como solución principal.

Comprender la relación entre potencia, superficie y tiempo de uso permite evitar sorpresas desagradables cuando llegan los recibos de invierno. Conviene recordar que las tarifas contratadas por cada usuario pueden hacer oscilar estas cuantías, aunque la proporción de ahorro se mantiene más o menos estable.

Revisar los hábitos diarios y reservar cada tecnología para su función adecuada marca una diferencia sustancial en la economía familiar y elegir con criterio técnico evita malgastar dinero mientras se garantiza una temperatura agradable en el interior de casa.