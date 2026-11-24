Joan (35 años), fontanero: “Si el radiador está frío por una parte concreta, es por la suciedad y se soluciona con 2 productos”

Cuando los radiadores del hogar no calientan de forma homogénea, el origen del problema varía según la zona que permanezca fría. Si la parte superior pierde temperatura, basta con purgar el aire acumulado, es decir, purgarlo.

Eso sí, una zona inferior fría delata la presencia de lodos, óxidos o suciedad interna, como explica Joan, fontanero, en uno de sus vídeos de redes sociales.

Esta acumulación de residuos impide que el agua circule con fluidez por el interior de las tuberías. Como consecuencia directa, los emisores térmicos pierden rendimiento, la caldera sufre un sobreesfuerzo continuo y el consumo energético se dispara notablemente.

Si una instalación lleva muchos años funcionando sin haber recibido mantenimiento, requiere una limpieza profunda antes de aplicar cualquier tratamiento preventivo. Una vez que el sistema está en condiciones óptimas, resulta fundamental proteger sus componentes internos mediante dos productos específicos.

El primer producto recomendado es Solutech Limpiador, una solución líquida que se introduce directamente a través de cualquier radiador del circuito. Su fórmula está diseñada para disolver los lodos acumulados, arrastrar los óxidos y desprender los residuos metálicos adheridos a las paredes.

Este compuesto químico actúa rompiendo la adherencia de la suciedad en el interior de los radiadores y manteniendo las partículas en suspensión. De este modo, los desechos circulan libremente con el flujo del agua y se evita que vuelvan a depositarse en las superficies metálicas.

Además, su composición es completamente segura, ya que no ataca los metales, las tuberías multicapa ni ningún componente interno de la caldera. Para lograr un resultado efectivo, se debe dejar actuar dentro del circuito en funcionamiento durante un plazo máximo de 15 días.

Transcurrido ese periodo de circulación, el segundo paso consiste en vaciar por completo la instalación para expulsar toda la suciedad desprendida. Con el sistema totalmente limpio, llega el momento de aplicar el segundo tratamiento preventivo para blindar las tuberías.

El producto indicado para esta fase es Solutech Protector, cuya función principal es crear una película protectora en todo el interior del circuito. Gracias a esta barrera química, se reduce drásticamente la corrosión, se evita la formación de nuevo óxido y se mantiene el agua estable.

Para conservar el rendimiento térmico de la vivienda, conviene aplicar este tratamiento cada uno o 2 años si ya se realizó una limpieza previa. Asimismo, resulta imprescindible repetir el proceso siempre que se efectúe una reparación o modificación que implique añadir agua nueva al sistema.

Adoptar esta sencilla rutina de mantenimiento preventivo garantiza que la calefacción funcione con total eficiencia durante los meses más fríos del año. De esta forma, se prolonga la vida útil de la caldera y se evitan averías costosas a largo plazo.