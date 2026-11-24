Javier, ingeniero eléctrico con 5 años de experiencia: "Si pasas 72 horas sin luz, la batería del coche puede salvarte la vida"

Quedarse sin suministro eléctrico durante tres días seguidos es una situación que puede poner en jaque a cualquier hogar, especialmente si no se cuenta con una instalación de autoconsumo.

Sin embargo, mantener la calma y saber gestionar los recursos disponibles marca la diferencia.

Así lo explica Javier Dasí, ingeniero eléctrico que ha compartido en redes sociales sus 'Recomendaciones Energéticas para 72h Sin Luz', pensadas para "apañarte y tener luz y energía solo con los elementos que tienes en casa".

Cuando la red falla, uno de los recursos más potentes suele estar aparcado en la calle o en el garaje.

Según detalla el especialista, "en el coche tienes una gran reserva de energía eléctrica con la batería que utiliza para arrancar, así que para pequeños consumos te puede salvar la vida".

Si esa carga comienza a agotarse, la solución es sencilla: basta con poner en marcha el motor para que el alternador "se encargue de cargar la batería a la vez que te suministra energía eléctrica".

Eso sí, recurrir al vehículo exige sentido común y precaución para evitar riesgos mayores.

El ingeniero advierte de que esta maniobra debe realizarse "siempre en espacios abiertos y teniendo en cuenta la reserva de combustible que tengas, no sea que te quedes sin reserva para desplazarte por culpa de cargar algo eléctricamente".

Antes de buscar fuentes externas, la primera regla en un apagón prolongado es cambiar el chip y racionar el consumo.

Javier insiste en que resulta fundamental "ahorrar para lo que de verdad es necesario, como puede ser el móvil para las comunicaciones, bien por llamada o por mensaje, no para ver vídeos ni internet".

En la misma línea, pide evitar un error muy habitual cuando cae la noche: iluminar la casa con el teléfono. Su recomendación es recurrir a linternas LED que funcionen con pilas o batería propia.

"No utilices el móvil para iluminar, porque el móvil es lo único que vas a poder utilizar para llamar", recalca.

Para alargar su autonomía, aconseja revisar cajones en busca de baterías externas o powerbanks y acostumbrarse a tenerlas siempre cargadas como "una reserva extra de energía" para lo indispensable.

Aunque no todo el mundo dispone de este equipo, el experto señala una alternativa cada vez más práctica para quienes quieran estar preparados: una estación de energía con placas solares portátiles.

Su gran ventaja es la versatilidad, ya que "la puedes dejar colgada en tu balcón y así, aunque no vas a tener una gran cantidad de energía, siempre vas a disponer de energía durante el día".

Almacenando esa carga en la batería, asegura que es posible pasar toda la noche y superar los tres días de apagón sin quedarse a oscuras, siempre que se gestionen los recursos de forma correcta.