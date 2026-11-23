Xavi, experto energético: "Pagarás 72 € al mes por usar el calentador eléctrico frente a los 26 de la caldera de gas"

Con la llegada del frío intenso, los hogares de España se enfrentan cada año al mismo dilema económico.

Mantener la casa a una temperatura agradable se ha convertido en un auténtico desafío para el bolsillo de las familias, especialmente con las constantes fluctuaciones en los mercados de la energía.

En este contexto de incertidumbre, Xavi Calabuig, reconocido experto y divulgador del perfil de Pulso Solar, ha querido arrojar luz sobre una de las dudas más frecuentes de los consumidores cuando bajan las temperaturas.

Su análisis detallado compara el consumo real entre un clásico sistema enchufable y un sistema de calderas, buscando siempre la opción más económica para calentar tu casa sin disparar la factura de la luz.

El especialista ha desglosado matemáticamente el consumo de ambas alternativas para demostrar que la elección del sistema puede suponer una diferencia abismal a final de mes.

Para ilustrarlo, plantea un escenario muy común en muchos hogares españoles, que consiste en mantener encendido el aparato durante unas ocho horas diarias.

Según explica el divulgador en su reciente vídeo, "un calentador normal suele consumir unos 2.000 vatios", lo que se traduce en un gasto mensual que asusta a muchos usuarios.

Al multiplicar estas cifras por los treinta días del mes, obtenemos un total de 480 kilovatios.

Si tomamos como referencia un precio de la luz de 15 céntimos el kilovatio hora, el resultado es contundente y doloroso para nuestra cuenta bancaria.

"Pagarás 72 euros al mes por usar el calentador eléctrico", advierte el experto.

Frente a este elevado coste de la electricidad, la alternativa de combustión tradicional se presenta como la gran vencedora en términos de ahorro continuado.

Xavi detalla que una caldera convencional necesita consumir 2,22 kilovatios hora de gas para generar exactamente el mismo nivel de calor que el aparato enchufable de 2.000 vatios.

Realizando el mismo cálculo de ocho horas de uso diario durante todo el mes, el consumo total asciende a 533 kilovatios.

Sin embargo, la gran diferencia radica en el precio de la materia prima.

Con el precio actual del gas rondando los 5 céntimos el kilovatio hora, el coste mensual se desploma drásticamente hasta los 26,66 euros.

Esta aplastante comparativa demuestra que calentar un espacio de la vivienda con un calentador eléctrico "puede llegar a costar casi tres veces más que hacerlo con una calefacción de gas".

A pesar de esta enorme brecha económica, el experto matiza que el sistema eléctrico no debe descartarse por completo.

De hecho, señala que "puede ser muy buena opción para calentar una habitación durante poco tiempo", limitando su uso a momentos muy puntuales.

Para terminar su exposición, el especialista recuerda que existe una tercera vía que cambia las reglas del juego.

Aquellas viviendas que han dado el salto al autoconsumo tienen una ventaja estratégica enorme.

Tal y como concluye, "si tienes placas solares y calefacción eléctrica, podrías aprovechar la energía que generas durante el día para calentar tu casa de manera gratuita", logrando reducir considerablemente el gasto eléctrico y dejando de preocuparse por la factura invernal.