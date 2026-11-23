Manuel, electricista con más de 20 años de experiencia: "Si te despistas te puedes electrocutar solo por cambiar un plafón"

Cambiar una luz del techo puede parecer una de esas tareas sencillas que tenemos que hacer cada cierto tiempo y que cualquiera puede hacer; sin embargo, un pequeño descuido puede multiplicar el riesgo para nuestra salud.

El electricista Manuel Amate, de Domo Electra, ha advertido sobre los peligros que conllevan estas operaciones, basándose en un caso real ocurrido en una vivienda donde la propietaria sufrió una descarga eléctrica al cambiar un plafón.

Lo llamativo del caso es que, pese a la gravedad del incidente, ningún mecanismo de seguridad del cuadro eléctrico llegó a dispararse y la casa mantuvo la electricidad, de ahí que la propietaria llamase a los técnicos para asegurarse de que todo estaba bien.

La dueña de la vivienda, Remedios, decidió instalar un nuevo plafón LED en la planta baja de su casa, sin cortar previamente el suministro eléctrico desde el cuadro general.

Al usar el destornillador, recibió una descarga eléctrica directa que la dejó inmovilizada durante unos instantes: "Fui a cambiar un plafón y me despisté, evidentemente no quité la general, y cuando fui con el destornillador, me quedé totalmente enganchada", explica.

La corriente eléctrica entró por su dedo y salió por su tobillo, hasta que finalmente logró soltarse por sí sola. Amate preguntó si en cualquier momento había saltado algún interruptor en el cuadro eléctrico, pero la propietaria confirmó que no había ocurrido.

Tras revisar la instalación, el electricista comprobó que tanto el cableado como el interruptor diferencial de 30 miliamperios funcionaban correctamente. El dispositivo saltó a 33 mA en ciclo positivo y a 25,5 mA en negativo.

El motivo por el que el diferencial no protegió a la persona se explica por el tipo de contacto eléctrico y la arquitectura de la iluminación LED actual; al punto de luz únicamente llegan dos conductores, fase y neutro, sin cable de toma de tierra.

Las fuentes de alimentación de las luces LED modernas cuentan con aislamiento de clase dos, por lo que no requieren de conexión a tierra para funcionar; sin embargo, esto supone un riesgo si se manipulan los cables con tensión de 243 voltios sin haber desconectado la corriente.

"Si tocamos fase y neutro sin desconectar la corriente, pues podemos recibir una electrocución", explica Amate sobre lo sucedido; a efectos prácticos, el cuerpo humano cierra el circuito entre ambos conductores, como si fuera una bombilla, haciendo que el diferencial no detecte ninguna fuga.

Por eso, para evitar que nos ocurra lo mismo, la regla fundamental es cortar siempre el suministro eléctrico desde el interruptor general antes de tocar cualquier cable o herramienta; confiar únicamente en el interruptor de la pared puede ser insuficiente.

Además, el electricista recuerda que las luces LED incorporan condensadores internos que almacenan energía eléctrica incluso después de haber cortado la corriente; estos componentes pueden generar tensiones residuales o fantasmas, por lo que es recomendable esperar unos instantes.

Por último, Amate insiste en la importancia de revisar periódicamente el estado del cuadro eléctrico mediante el botón de test del diferencial, y contar con un profesional para verificar las medidas reglamentarias.