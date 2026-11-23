Borja, ingeniero con 10 años de experiencia: "Lidl ha lanzado en España la batería de 2 kWh que se hizo viral en Alemania"

En los últimos meses en Alemania se ha vivido una revolución en el autoconsumo energético con el lanzamiento de una nueva batería solar barata, disponible en la cadena de supermercados Lidl.

Tras varios meses de espera, este dispositivo, de la marca Tronic, por fin se puede comprar en la tienda online de Lidl en España; la batería solar Tronic ya se puede conseguir por 529,99 euros, con entrega gratuita y devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días y posibilidad de pagarla a plazos desde 18,04 euros al mes.

El ingeniero de la energía Borja Pérez siempre ha sido uno de los mayores entusiastas de esta batería, pero ha publicado una advertencia a través de su canal de YouTube para los consumidores españoles por la diferencia de precio entre países.

El éxito de la batería de Tronic se explica por su sencillez de uso y especialmente, por su precio original. Se trata de una batería de tipo 'Plug and Play', diseñada para conectarse directamente a la red eléctrica del hogar o a paneles fotovoltaicos de balcón sin necesidad de hacer obra.

Esta batería permite almacenar energía cuando el coste de la luz es más barato o cuando hay sol, para usarla en las horas más caras y así ahorrar en la factura mensual.

A nivel técnico, el modelo comercializado por Lidl en España está basado en la tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP); ofrece una capacidad de almacenamiento de 2.240 Wh, lo que equivale aproximadamente a 2 kWh, suficiente para cubrir consumos domésticos básicos.

El equipo cuenta con una potencia de entrada de 1.000 W, repartida en dos reguladores MPPT de 500 W cada uno, admitiendo un rango de tensión de entre 12 y 59 V con conexiones estándar MC4; su potencia nominal de salida está limitada a 800 W para cumplir con la normativa de instalaciones de balcón.

También destaca por su diseño, con unas dimensiones muy reducidas de 310 mm de largo, 170 mm de ancho y 350 mm de alto, con un peso total de 19,8 kilogramos. Cuenta con conectividad Bluetooth 4.2 y WiFi de 2,4 GHz para gestionar la batería desde la aplicación móvil Lidl Home.

Más caro en España

Por supuesto, ya existen muchas baterías similares, pero su precio suele rondar entre los 400 y los 600 euros; "El punto por el cual se volvió tan viral es porque costaba únicamente 300 euros en Alemania, encima donde el salario es prácticamente el doble que en España", explica Borja.

Pese a que las especificaciones técnicas son idénticas en las versiones vendidas en ambos países, la subida de precio ha dejado un sabor agridulce entre los entusiastas.

El precio de 529,99 euros supone un incremento de más de 230 euros, aunque hay que aclarar que el precio de 299 euros en Alemania es posible gracias a una oferta de Black Friday que Lidl ha decidido no adoptar en el mercado español.

También hay dudas sobre la calidad de la batería; en la página alemana, el producto ha recibido una valoración media de apenas 2,8 estrellas sobre 5, basado en las opiniones de 31 compradores verificados, con un 42% de las valoraciones de apenas una estrella.

Por todo esto, Borja Pérez recomienda no comprar la batería simplemente por los vídeos virales que ha protagonizado; aunque reconoce que por 300 euros sería una compra muy atractiva, "[...] si son 529 euros creo que hay opciones mejores a esta en el mercado, o al menos, opciones del mismo calibre".

En vez de eso, el ingeniero recomienda calcular el precio dividiendo los euros entre los kilovatios hora de capacidad, comprobar la eficiencia de carga y descarga, y asegurarse de que el fabricante ofrezca un buen soporte técnico en España.