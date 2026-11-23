Abandonar la educación reglada a una edad temprana suele asociarse con empleos precarios, pero la trayectoria de Antonio Coto rompe ese molde con datos contundentes.

Con apenas 27 años y cerca de 10 años de experiencia, este especialista demuestra que un oficio técnico puede superar con creces los salarios universitarios tradicionales.

En una entrevista, el profesional detalla cómo pasó de formarse en una especialidad práctica a trabajar en proyectos internacionales de altísimo nivel. Su caso llama la atención porque con solo 19 años recibió una nómina inicial de 3.200 euros, una cifra que le hizo pensar que existía un error bancario.

Antonio insiste en que su trabajo nada tiene que ver con la imagen clásica del soldador que opera en un pequeño taller local por 1.200 euros mensuales. Su especialidad se centra en tuberías industriales de alta presión y técnicas complejas como la soldadura TIG, un sector donde la escasez de mano de obra cualificada dispara las tarifas.

Según explica en la entrevista, un técnico con experiencia en buenos proyectos llega a percibir 70 euros limpios por hora, sin contar dietas ni complementos por desplazamiento. Al sumar jornadas completas en destinos exigentes como Noruega o Escocia, el ingreso alcanza hasta 700 euros al día y permite facturar 10.000 euros cada mes.

La demanda global de perfiles especializados mantiene las retribuciones en niveles muy elevados frente a la media del mercado laboral español. Como referencia del sector, la Asociación Española de Soldadura publicó vacantes internacionales con sueldos de entre 50.000 y 55.000 euros anuales para perfiles de ingeniería de soldadura.

Estos ingresos no llegan por azar ni mediante fórmulas mágicas, sino a cambio de trabajar en infraestructuras críticas como plataformas petroleras en alta mar. En estos entornos extremos, cada unión metálica soporta presiones gigantescas y el margen de error debe ser de un 0% para evitar fallos catastróficos.

La vida dentro de una plataforma exige una disciplina militar, horarios estrictos y una concentración del 100% bajo condiciones climáticas adversas. El soldador se enfrenta a riesgos diarios reales en altura, calor intenso, posturas forzadas y desgaste físico acumulado, factores que explican por qué no todo el mundo resiste el ritmo.

Coto remarca que la seguridad y el equipamiento marcan la frontera entre una carrera larga y un accidente grave dentro de la obra. Además, pasar largas temporadas fuera de casa obliga a sacrificar la rutina familiar y salir de la zona de confort de manera permanente.

Cuando se pregunta hasta dónde pueden escalar las cifras en este oficio, el especialista señala el ámbito extremo de la soldadura subacuática. En esa modalidad de altísimo riesgo, un profesional puede cobrar 5.000 libras diarias, una cantidad cercana a los 5.900 o 6.000 euros por jornada.

Sin embargo, el desgaste físico y la presión del fondo marino imponen límites muy severos a la actividad laboral. Según detalla Coto, estos operarios trabajan apenas 3 días al mes durante 3 meses en turnos de solo 40 minutos por jornada debido al peligro que soporta el organismo.

La experiencia de Antonio Coto evidencia que la formación práctica especializada ofrece una salida rentable para quienes rechazan el camino académico convencional.