Ángel, profesor de albañilería: "De 13 alumnos solo uno quiere ser albañil; la gran mayoría sueña con ser 'influencer'"

La falta de relevo generacional en la construcción no empieza en los andamios, sino en las propias aulas formativas de España.

Mientras las empresas buscan albañiles y no encuentran personal, las clases de Formación Profesional (FP) se llenan de jóvenes con metas muy alejadas del cemento y el ladrillo.

Así lo explica con total franqueza Ángel Fisac, arquitecto y profesor de FP básica de albañilería, al recordar la pregunta que hizo a sus estudiantes el primer día de curso: ninguno de ellos estaba allí por vocación.

El retrato del primer día de clase refleja una realidad educativa desconcertante.

"Cuando hemos empezado este año yo pregunté, tenía 13 alumnos, el primer día: ¿cuántos se habían matriculado porque realmente querían ser albañiles? Ninguno", relata Ángel en el pódcast 'Sector Oficios'.

Lejos de buscar un oficio manual, muchos llegaron simplemente empujados por la necesidad de sacarse el título de la ESO o porque era el centro formativo más cercano a su casa.

Al preguntarles a qué aspiran a dedicarse en el futuro, la respuesta más común no tiene nada que ver con las herramientas tradicionales: "La mayoría quiere dedicarse a redes sociales y a ser influencer".

Para un docente que ama la profesión, ver esa distancia inicial con el trabajo manual resulta difícil: "Los primeros días, las primeras semanas, fue un poco descorazonador decir: nadie está aquí porque quiere aprender el oficio".

Conforme pasan las semanas en el taller práctico del centro, el contacto directo con los materiales empieza a despertar algo de curiosidad en algunos alumnos.

De hecho, con el tiempo, uno de ellos ya tiene claro que quiere continuar hacia el grado medio y varios se lo están pensando seriamente como salida laboral.

Sin embargo, el verdadero choque con la realidad llega en cuanto pisan una obra de verdad durante las prácticas.

"Los mismos alumnos, cuando se han ido de prácticas, la primera semana ya me han dicho: 'Profe, esto no es lo que yo pensaba, esto es más duro que el trabajo que hacemos en el taller'", explica el profesor.

Acostumbrados a quejarse si pasaban tres horas seguidas en el taller cubierto, enfrentarse a ocho horas de jornada cargando peso y aguantando el sol supone un cambio drástico para chicos que jamás habían trabajado antes.

Para Ángel, la solución pasa por dignificar el oficio y apostar por una formación sólida que evite el abandono.

"El trabajar sobre el ensayo y error genera frustración, pérdida de tiempo y de dinero", concluye, convencido de que entender cómo y por qué se construye es la única vía para que los jóvenes valoren un trabajo imprescindible para la sociedad.