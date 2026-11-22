Toni, experto en climatización: "Si puedes ponerte gas natural, el gasoil no tiene sentido, tiene un 103% de eficiencia"

A la hora de elegir un sistema de calefacción para nuestro hogar, debemos tener en cuenta tanto el aspecto financiero como el técnico; aunque el gasóleo ha sido tradicionalmente la elección habitual, poco a poco ha sido abandonado por culpa de la normativa europea y los avances tecnológicos.

El experto en climatización y estándar Passivhaus y gerente de Proelec, Toni Fairén, ha dado una entrevista en el podcast Café y Puro en el que explica las ventajas de contar con una caldera de gas natural.

La conclusión del experto es tajante: "En Europa no quieren que consumamos gasóleo para las calefacciones; si tú tienes disponibilidad de gas natural, no tiene sentido ponerte gasoil".

Seguir usando gasoil para la calefacción únicamente tendría sentido en zonas rurales aisladas, donde no llega el suministro canalizado.

El principal motivo por el que el gasoil está perdiendo frente al gas natural es por las medidas medioambientales necesarias para reducir las emisiones de carbono, que ya han implementado muchos países.

En Alemania, por ejemplo, ya está prohibido instalar calderas de gasóleo en obra nueva, y en España, la moratoria apunta a entre 2030 y 2035.

Esta prohibición es necesaria porque, como explica Fairén, "el gasoil es todo o nada, su quemador no es modulante". Esto significa que la caldera siempre va a funcionar a máxima potencia si no está apagada, lo que obliga a calentar grandes depósitos de entre 40 y 200 litros de agua.

En cambio, una caldera de gas natural moderna es capaz de modular su llama según la demanda real de la vivienda; eso permite reducir el depósito a apenas 3 litros de agua, lo que permite calentar el circuito y ofrecer agua caliente en cuestión de segundos.

Fairén compara este funcionamiento con un automóvil para ilustrar la diferencia: "¿Quién hoy en día tendría un coche que fuera todo o nada? Sería una barbaridad que tuvieras que ir frenando para quitar gas; pues le estamos pidiendo lo mismo a una caldera".

Para cumplir con las exigencias medioambientales modernas, todas las calderas de gas natural deben ser de condensación; esta tecnología aprovecha el calor latente del vapor de agua generado antes de expulsar el humo al exterior.

Al recuperar esa energía residual para precalentar el agua, se reducen las emisiones contaminantes y se dispara el rendimiento. Mientras que las calderas antiguas rondaban el 96% o 97% de eficiencia, Fairén destaca que las modernas superan el 103% de eficiencia.

Además, estos equipos modernos incorporan electrónica avanzada, sondas exteriores y sondas de ambiente, con las que la caldera analiza la temperatura de la calle y la inercia térmica de casa para ajustar la temperatura del agua.

Por último, las calderas de gas actuales son muy baratas; el propio Toni Fairén destaca que una buena caldera de gas natural de condensación cuesta entre 1.500 y 2.500 euros, con un montaje sencillo.