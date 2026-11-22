Santiago, fontanero con más de 20 años de experiencia: "En Madrid no hay casi fontaneros; tengo que dar cita para 2 meses"

Imagina descubrir una avería de agua en casa. Levantas el teléfono, buscas a un profesional de confianza y la respuesta que recibes al otro lado de la línea te deja completamente descolocado.

No es una cuestión de precio, sino de tiempo. Encontrar a un técnico cualificado hoy en día se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos, especialmente en las grandes ciudades, donde la demanda ciudadana choca de frente contra una preocupante falta de mano de obra.

Esta es la realidad diaria a la que se enfrenta Santiago Villafruela, un profesional que conoce los entresijos de su oficio a la perfección.

Durante su participación en el 'Sector Oficios Podcast', este experto trazó una radiografía muy reveladora sobre la situación actual en las calles.

"Llevo 10 años de autónomo de fontanero, 21 en Madrid, que no los hay, ya quedan pocos", confiesa.

El impacto de esta falta de personal lo acaban pagando los propios clientes, generando listas de espera impensables hace años.

Como él mismo señala de forma tajante: "Casi no hay fontaneros; a veces tengo que dar cita para dos meses".

El origen de este vacío profesional tiene mucho que ver con un cambio cultural profundo.

La sociedad ha empujado a las nuevas generaciones hacia los estudios universitarios y el trabajo de oficina, dejando los trabajos manuales sin apenas jóvenes dispuestos a coger el testigo.

Santiago resume esta mentalidad con una pregunta tan sencilla como rotunda: "Si a un chico le dices que gana 1.000 euros sentado en un ordenador y lo mismo de fontanero, ¿tú dónde irías?".

El confort del escritorio gana por goleada, aunque el mercado laboral administrativo esté saturado y el de la fontanería ofrezca unas oportunidades económicas inmejorables ante la falta de competencia.

Sin embargo, la imagen tradicional del fontanero peleando con pesados tubos de hierro está totalmente desfasada. El sector se ha modernizado a pasos agigantados.

El clásico cobre ha dejado paso a sistemas de plástico avanzado que agilizan el trabajo.

"Wirsbo me gusta mucho más, es una expandidora que tú abres la pieza y va todo mucho más rápido", explica sobre estas innovaciones.

A esto hay que sumar la comodidad de las herramientas a batería, ya que llevar "radial y máquina de taladrar es esencial".

A pesar de toda esta tecnología puntera, el corazón del oficio sigue dependiendo del ingenio y la visión espacial del instalador.

"A mí dame un picoloro y un par de tubos que te pueda hacer un puzle", bromea.

Su figura es el esqueleto vital de cualquier edificio desde que se pone el primer ladrillo, pues "un fontanero que entra en obra nueva toca desde que están los ferrallas poniendo los hierros".