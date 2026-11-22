Salva, electricista con más de 16 años de experiencia: "Si cargas el móvil en este orden lo estás destrozando. Así debes hacerlo"

Todos tenemos una rutina muy asimilada antes de irnos a dormir o cuando vemos que el porcentaje de la batería del móvil baja peligrosamente.

Cogemos el cable, lo conectamos al smartphone y buscamos el enchufe más cercano.

Sin embargo, este gesto tan cotidiano y automático podría estar acortando drásticamente la vida útil de tu teléfono inteligente.

La gran mayoría de los usuarios no presta atención a la forma en que proporciona energía a sus aparatos, asumiendo que el proceso es inofensivo siempre y cuando el icono de carga aparezca en la pantalla.

Para arrojar luz sobre este problema, Salva Orellana, un reconocido electricista con más de 16 años de experiencia, ha decidido compartir su conocimiento a través de sus redes sociales.

En un reciente vídeo de TikTok, este profesional de la electricidad lanza una advertencia muy clara sobre nuestros hábitos diarios.

"Puedes estar cometiendo un error que esté dañando tu teléfono", asegura el experto, dejando claro que un simple detalle marca la diferencia entre cuidar el dispositivo o condenarlo a una degradación prematura sin que nos demos cuenta.

El quid de la cuestión reside en qué elemento conectamos primero. Muchos usuarios introducen primero el cable en el puerto de carga del móvil y, posteriormente, introducen el adaptador en el enchufe de la pared.

Según explica el experto, esto es un error fatal cuando no disponemos de los accesorios adecuados.

Al hacer esa conexión a la red eléctrica con el dispositivo ya acoplado, se genera un impacto directo e invisible.

En sus propias palabras, "le estás metiendo un pico de tensión a tu batería, la cual la va degradando poco a poco y con cada ciclo de carga". Esa sobrecarga repentina fríe lentamente los componentes internos de la celda de energía.

Afortunadamente, no todo el mundo está en peligro. El electricista detalla que existe una gran diferencia entre los componentes oficiales y las alternativas económicas que solemos comprar de urgencia.

"Si estás utilizando el cargador original de tu móvil y tu móvil es un Samsung, un iPhone o Xiaomi, puedes pasar al siguiente vídeo porque en ese caso esos cargadores no tienen este problema", aclara Salva.

La razón técnica es que los adaptadores de calidad incorporan un mecanismo de seguridad interno, concretamente una separación entre el circuito primario y el secundario, que frena de golpe esa alteración brusca.

Por el contrario, los modelos sin certificación carecen de esta barrera. Para evitar este deterioro silencioso, la recomendación principal es priorizar siempre los accesorios oficiales proporcionados por el fabricante.

No obstante, la realidad es que muchas veces nos vemos obligados a recurrir a alternativas más baratas.

Para esas situaciones, Salva ofrece el método infalible que protege nuestro terminal.

"Si no tienes más remedio que utilizar uno malo, enchúfalo primero en la pared y después en el móvil", concluye el experto.

Cambiando simplemente este orden, permitimos que el adaptador absorba el impacto inicial de la corriente, conectando el teléfono únicamente cuando el flujo de energía ya se ha estabilizado.