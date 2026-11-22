Eduardo, albañil con 30 años de experiencia: “Hay que cobrar los presupuestos a 80 o 100 euros y si se hace la obra, se descuenta”

El sector de los oficios y servicios profesionales siempre se ha enfrentado a un dilema a la hora de valorar el tiempo invertido. Muchos trabajadores invierten horas en redactar presupuestos sin recibir ninguna compensación económica por este esfuerzo.

Acudir al domicilio de un cliente potencial requiere un gasto de combustible y una pérdida de tiempo considerable. Durante ese desplazamiento el profesional deja de atender otros trabajos que sí le generarían ingresos directos.

Evaluar una avería o proyectar una obra exige aplicar conocimientos técnicos que se han adquirido durante años de experiencia. Esa sabiduría profesional tiene un valor real que debe ser reconocido desde el primer minuto de la visita.

Redactar un documento detallado con materiales y tiempos de ejecución es un trabajo administrativo profundo y riguroso. Este proceso requiere contactar con proveedores y ajustar márgenes comerciales para ofrecer una propuesta viable al cliente.

Existe la falsa creencia de que este paso previo forma parte de la cortesía comercial básica de la empresa. Sin embargo, ninguna empresa puede sostenerse regalando su capacidad técnica de forma sistemática a múltiples clientes potenciales.

El pago por la estimación inicial no tiene por qué suponer un gasto perdido para el usuario interesado. La solución más justa para ambas partes consiste en descontar este importe de la factura final del proyecto.

De esta manera el profesional se asegura de cubrir sus gastos mínimos de desplazamiento y de asesoramiento técnico. Al mismo tiempo, el cliente percibe que está contratando a un especialista serio que valora su propio trabajo.

Eduardo, un albañil con 30 años de experiencia, deja clara su opinión en una entrevista: "Es algo que se debería hacer, pero deberíamos hacerlos todos". Un problema que remarca es que, como son gratis, "la gente los pide y tienes que ir a medir, calcular..." y luego no siempre se cobra ese tiempo.

Muchos profesionales creen que acabar con la cultura del presupuesto gratuito es necesario para sanear las finanzas de las pequeñas y medianas empresas. Las horas no facturadas representan una de las mayores fugas de capital en los negocios de oficios diarios.

Las herramientas de medición y los programas informáticos de diseño también suponen un coste fijo mensual para el trabajador. Amortizar estos recursos tecnológicos exige cobrar por el uso que se hace de ellos durante la fase de presupuestación.

Algunos clientes pueden mostrar resistencia inicial ante esta política de cobro por la evaluación del proyecto. Es fundamental explicarles con transparencia que esta tarifa garantiza un diseño personalizado y un cálculo de materiales completamente exacto.

Los profesionales de la fontanería, la electricidad o la construcción aportan soluciones desde el momento en que pisan la casa. Ese diagnóstico inicial ya es un servicio de consultoría que aporta tranquilidad y claridad al propietario del inmueble afectado.

Ningún abogado o médico ofrece su diagnóstico inicial de forma gratuita esperando cobrar solo por el tratamiento clínico posterior. Los oficios manuales y técnicos deben equiparar sus prácticas comerciales a las de estas profesiones liberales altamente consolidadas.

Documentar los problemas de una instalación eléctrica o las humedades de un muro requiere una alta responsabilidad civil profesional. El trabajador asume un riesgo al firmar un documento técnico que describe el estado actual de una infraestructura determinada.