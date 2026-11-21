Rodrigo Martín, electricista de 30 años y CEO de la empresa Somoscables. YouTube Omicrono

Rodrigo, 30 años, electricista: "Muchos pagan 4.000 euros por un sofá, pero les cuesta gastarlos en la instalación eléctrica"

A la hora de afrontar la renovación de una vivienda en España, la ilusión de los propietarios suele centrarse exclusivamente en aquello que se puede tocar y enseñar.

Imaginamos tirar tabiques para hacer una cocina abierta, elegimos con mucho cuidado el color de los azulejos o buscamos un mobiliario de diseño que despierte la envidia de las visitas.

Sin embargo, debajo de esa capa superficial de pintura fresca suele quedar intacto el verdadero corazón del hogar.

Hablamos del entramado de cables y de los cuadros de luces que, en un porcentaje alarmante de ocasiones, se quedan fuera del presupuesto y llevan décadas sin actualizarse.

Esta contradicción cotidiana es la batalla diaria de Rodrigo Martín y su padre, Víctor.

A sus 30 años, Rodrigo dirige la empresa Somoscables, respaldado por la enorme experiencia de su progenitor, que suma más de 50 años de trayectoria.

Durante una charla en el podcast de Schneider Electric España, ambos dejaron al descubierto un comportamiento ciudadano tan habitual como arriesgado.

Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia: "Se vivía bastante mejor hace 30 años que ahora, en dinero y trabajo"

El presupuesto de las obras se suele disparar en cuestiones puramente decorativas, dejando la seguridad de la vivienda en un segundo plano.

Tal y como expresa el joven instalador: "Muchos pagan 4.000 euros por un sofá, pero les cuesta gastarlos en la instalación eléctrica".

El principal obstáculo con el que se topan es la invisibilidad de su trabajo. Si una tubería gotea, el agua mancha la pared y el propietario actúa de inmediato.

Pero los cables sufren en silencio hasta que provocan un apagón repentino o un susto mayor. "En una reforma te puedes gastar 50.000 o 60.000 euros y la gente escatima en la parte más importante de la casa", aseguran estos profesionales.

Además, su oficio poco tiene que ver ya con empalmar cables.

Ahora exige una formación tecnológica altísima: "Ya no somos tanto electricistas, somos más robóticos. Nos dedicamos a cosas que han cambiado todo: placas solares, vehículo eléctrico, domótica... O te actualizas hoy en día o te quedas en la nada".

Resulta llamativo que tengamos tan asimilado que nuestro coche debe pasar la ITV obligatoria o que la caldera del gas necesita revisiones de mantenimiento, mientras dejamos que la luz de casa quede en el olvido.

Los interruptores antiguos cumplían su función hace 30 años, pero hoy colapsan al intentar gestionar la energía que exigen al mismo tiempo nuestros televisores de última generación, los cargadores del móvil o los paneles fotovoltaicos.

Lo más frustrante para los expertos es que blindar un hogar moderno resulta económicamente insignificante dentro de una obra.

Existen dispositivos actuales que detectan chispas internas y cortan la corriente antes de que haya llamas.

"Instalar una protección por arco eléctrico no supone más de 200 euros, pero cuesta transmitir ese mensaje porque la electricidad no se ve", sentencian.