Jorge, fontanero y empresario: "Empecé a trabajar con 13 años y medio y todavía hoy sigo echando 12 o 14 horas diarias"

Detrás de cada grifo que gotea, de cada tubería atascada o de las grandes instalaciones que dan servicio a edificios enteros en Madrid se esconden historias de sacrificio que rara vez se cuentan.

La trayectoria de Jorge Pérez, fontanero de vocación y hoy al frente de su propia empresa en Los Molinos, resume a la perfección la realidad de un oficio manual que exige entrega absoluta desde la juventud hasta la madurez.

Su contacto con las herramientas comenzó en la infancia, criado en el seno de una familia humilde y acompañando a su padre para colaborar en los primeros encargos.

En aquellos años en los que los estudios obligatorios terminaban a los catorce con la EGB, las circunstancias familiares y su fecha de nacimiento precipitaron un inicio laboral extraordinariamente temprano.

Como él mismo recuerda con total naturalidad en el pódcast Sector Oficios, "los que éramos de diciembre como yo empezábamos con 13 años y medio a trabajar de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde".

No existían los atajos: el aprendizaje se forjaba a pie de obra, observando a oficiales veteranos y asimilando una disciplina rigurosa.

Sin embargo, ese inicio prematuro no dio paso con los años a una vida más sosegada.

Décadas después, transformado en empresario, dirigiendo a su equipo de operarios y gestionando obras de gran complejidad en la capital, el nivel de exigencia personal no ha disminuido.

Lejos de acomodarse, Jorge mantiene una rutina marcada por el esfuerzo constante.

Su jornada arranca cada día a las 6:15 de la mañana y a las 7:00 ya se encuentra operativo en el taller para coordinar el material y salir rumbo a Madrid.

Cuando la jornada en las obras concluye y sus trabajadores regresan a sus casas, Jorge asume en solitario las urgencias imprevistas, los presupuestos pendientes y las tareas de oficina.

Por eso, el regreso al hogar se demora habitualmente hasta pasadas las ocho y media o nueve de la noche.

Ante las quejas habituales de quienes reclaman inmediatez sin conocer la trastienda de las averías, reflexiona con firmeza: "La gente eso no lo entiende, no entiende que tú echas 12 o 14 horas todos los días y que no das para más".

En fontanería, recuerda, el agua nunca admite esperas: una fuga imprevista puede desbaratar cualquier previsión horaria y alargar el día entero.

Pese a las restricciones de movilidad en el centro de Madrid y los costes crecientes de los vehículos de trabajo, Jorge mantiene una fidelidad inquebrantable a su profesión.

Su testimonio demuestra que detrás de un sector imprescindible para el bienestar de la sociedad laten vidas consagradas por entero al trabajo bien hecho.