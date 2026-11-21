Joan, fontanero con 18 años de experiencia: "La mayoría no instalan esta pieza en la bajante, incluso si el código nos obliga"

Tu casa probablemente esconde un fallo técnico muy extendido que normalmente pasa desapercibido, hasta que empiezan los problemas; esa es la sorprendente confesión del fontanero Joan Pascual.

En un vídeo, el experto con más de 18 años de experiencia ha reconocido abiertamente que los fontaneros instalan codos en secciones en las que no se deberían instalar según el Código Técnico de la Edificación.

En la obra en la que se grabó el vídeo, Joan confirma que "Esto que ves aquí, la mayoría de los fontaneros lo hacemos mal, y yo el primero. Y es que el Código Técnico de la Edificación lo prohíbe".

El problema se encuentra en la instalación de un codo cuando una bajante, la tubería vertical, tiene que cambiar de dirección para conectarse a un colector colgado que discurre en horizontal por el techo, como se aprecia en el vídeo de la obra.

En vez de utilizar una pieza específica para esta situación, la mayoría de los fontaneros colocan un simple codo estándar porque, en su experiencia, eso suele ser suficiente:

"Cuando una bajante baja y conecta con el colector colgado, casi nunca ponemos la pieza que toca, ponemos un codo, incluso a veces reforzado, y para adelante, y aparentemente eso funciona".

Sin embargo, colocar un codo en este punto crítico puede suponer un error que tiene consecuencias considerables, porque el agua que cae por la bajante impacta de lleno contra la pared del codo, generando mucho ruido, turbulencias e incluso un desgaste prematuro de la pieza.

Ese es el motivo por el que podemos escuchar que el agua está golpeando algo en nuestras paredes, por ejemplo cuando el vecino de arriba abre el grifo o cuando empieza a llover y el agua de la terraza cae.

De hecho, esa es la razón por la que el Código Técnico de la Edificación prohíbe de manera explícita el uso de codos simples para conectar estas tuberías, algo que el propio Joan confirma.

La solución en estos casos, y necesaria para cumplir la normativa es el uso de una pieza especial denominada terminal de bajante, y que está diseñada específicamente para cambiar la dirección del fluido de manera controlada y sin ruido.

Este tipo de unión "va tanto para fecales como para pluviales" gracias a su diseño interior, con una tapa de registro y "un amortiguador que absorbe el golpe de agua al caer baja muchísimo el ruido".

La unidad mostrada por Joan, en concreto, está certificada para absorber hasta 14 decibelios a menos de 2 litros por segundo, lo que es suficiente para garantizar el silencio cuando se instala tras las paredes y techos del edificio.

El motivo por el que esta pieza no se instala y se sigue dependiendo del codo varía entre instalación y profesional; en el caso concreto de esta obra, Joan explica que "En este caso simplemente recojo la terraza de aquí arriba, la altura es mínima, es de un forjado".

En esta situación, en la que el agua realmente no va a recorrer mucha distancia y por lo tanto no alcanzará una gran velocidad y no va a provocar mucho ruido, un codo es suficiente para muchos fontaneros, aunque Joan aclara que "el Código Técnico no te exime por alturas, debería haberlo puesto".