Manuel, electricista con más de 20 años de experiencia: "Si se va la luz y no salta el cuadro eléctrico, es por la potencia"

A todo el mundo le ha pasado alguna vez que la luz se ha ido de casa, y normalmente ha escuchado el clásico chasquido en el cuadro eléctrico.

Sin embargo, ¿qué pasa si el diferencial no ha saltado, y de todas maneras seguimos sin luz? Ese es un problema más complicado y más simple a la vez.

Es un problema similar a la que se ha encontrado el electricista Manuel Amate de Domo Electra, que en un vídeo ha documentado un caso de un hogar que se quedaba a oscuras a menudo: "Se va la luz y no salta nada en el cuadro eléctrico".

Para la propietaria, era una situación desconcertante: la luz se cortaba de manera constante mientras realizaba tareas cotidianas, como tener el termo conectado o encender la vitrocerámica.

Al revisar el cuadro eléctrico, la dueña podía comprobar que todos los interruptores del cuadro seguían en su posición normal, lo que la obligó a buscar la opinión de los expertos.

El propio Amate pudo comprobar este comportamiento durante las pruebas de carga de la vivienda: la luz se iba, pero "todo el cuadro eléctrico está arriba".

Tras realizar las mediciones reglamentarias de aislamiento y fugas, el especialista descartó una avería grave en el cableado y, por lo tanto, no era necesario ningún cambio o reforma.

El verdadero problema se encontraba en la potencia contratada en la vivienda, que era muy baja para todos los electrodomésticos presentes en el hogar.

La instalación contaba con apenas 2,2 kW contratados, lo que equivale a menos de 10 amperios disponibles.

Pero únicamente el termo eléctrico ya consumía 7 amperios, lo que dejaba un margen muy pequeño para cualquier otro aparato.

Por ejemplo, al encender un fuego de la vitrocerámica, el consumo subía hasta los 12 amperios sólo para algo tan simple como hacerse un café; eso ya era suficiente para superar la potencia máxima disponible.

Cuando se produce un exceso semejante, el cuadro eléctrico de casa no salta, sino que actúa el limitador integrado en los contadores digitales modernos.

"Con poca potencia, normalmente salta el limitador de potencia del contador, aquí no salta nada", le explicó Amate a la propietaria.

El contador inteligente corta el suministro desde fuera de la vivienda cuando detecta que se supera el límite contratado a la compañía eléctrica.

Afortunadamente, para devolver la electricidad a casa no es necesario bajar hasta el cuarto de contadores del edificio.

Amate explica un truco muy sencillo: "Tenemos que hacer un corte general, un cero a la instalación, para que el contador detecte que hay una impedancia infinita"; esto se consigue manteniendo bajado el interruptor general durante tres segundos.

La verdadera solución del problema, sin embargo, no se puede conseguir tan fácilmente, e implica dos posibles pasos.

Por una parte, es posible gestionar mejor el uso de los electrodomésticos, especialmente de aquellos con mayor demanda energética: "Cuando usemos la vitrocerámica o el horno, tenemos que desconectar el termo sí o sí".

Pero sobre todo, lo que realmente va a terminar con estos apagones es ampliar la potencia contratada; el electricista recomienda al menos hasta los 3,2 kW en este caso para tener margen de maniobra.