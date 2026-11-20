Manuel Armando, albañil con más de 30 años de experiencia: "No hay ni 300 € de diferencia entre un peón y un oficial"

Aprender un oficio desde abajo ha sido durante generaciones el camino natural para miles de personas en España.

Sin embargo, ese camino se está borrando a pasos agigantados.

En una charla en el pódcast Sector Oficios, Manuel Armando, a quien muchos conocen en internet como 'Bricomandy', puso sobre la mesa un gran problema que sufren a diario los autónomos y pequeños constructores: la escasa distancia de sueldo entre quien no sabe nada y quien lleva toda una vida trabajando con las manos.

Para este albañil asturiano con más de 30 años de experiencia en la obra, las cuentas ya no salen a la hora de contratar a gente joven para poder enseñarle bien el oficio.

El núcleo de su queja se centra en cómo están fijadas las retribuciones iniciales hoy en día.

Armando asegura que una persona que empieza en una obra sin conocimientos previos cobra más de 1.300 euros al mes, una cifra que apenas se diferencia de lo que percibe un oficial cualificado.

"No hay diferencia entre uno que sabe, a un profesional muy bueno, a alguien que está aprendiendo", lamentó durante la conversación, subrayando que en la actualidad "no llega a 300 euros" la separación real entre ambos sueldos.

Para el veterano, este reparto resulta injusto para quien domina la profesión y muy perjudicial para el que quiere formarse desde la base.

Esta situación no solo desmotiva al maestro que debe dedicar su tiempo y paciencia a enseñar, sino que ahoga por completo al pequeño autónomo.

Armando recuerda con nostalgia la figura del contrato de aprendizaje de hace años, una fórmula legal que permitía incorporar a chavales jóvenes con costes asumibles de sueldo y de seguridad social.

"Quitaron el contrato de aprendizaje y la cagaron, porque tú vas a perder tu tiempo para enseñarle y no hay incentivos ni facilidades para poder hacerlo", criticó con dureza.

Al desaparecer esa opción, el empleador debe pagar el sueldo completo y unos seguros muy altos desde el primer día a un empleado que apenas produce mientras aprende las tareas más básicas.

La consecuencia directa de todo esto es una falta alarmante de relevo generacional en la edificación.

"Mano de obra hay más que nunca, pero no cualificada; cualificada ya no hay", advirtió el profesional al analizar el panorama de las reformas.

Los veteranos de toda la vida se van jubilando y no existe una cantera lista para tomar el testigo a pie de obra.

Manuel Armando tiene muy claro que salvar los oficios pasa por recuperar contratos formativos con sentido común, permitiendo que la juventud aprenda un trabajo digno y los maestros puedan enseñar sin arruinarse en el intento de formar a su propio personal.