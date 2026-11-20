Jaime Pla, ingeniero con 20 años de experiencia: "Dormir con el calentador eléctrico te cuesta 62,40 euros al mes"

Con la bajada de las temperaturas, mantener el hogar caliente se convierte en una prioridad para muchas familias en España.

Sin embargo, ante el temor a encender los sistemas centrales por su elevado coste, muchas personas recurren a pequeños aparatos de aire portátiles para caldear la habitación antes de meterse en la cama.

El problema surge cuando este gesto se prolonga ininterrumpidamente hasta el amanecer.

"Si duermes con el calentador eléctrico encendido toda la noche, ¿sabes cuánto dinero estás perdiendo?", plantea Jaime Pla, representante de la compañía Suop, en un vídeo donde desglosa el impacto real de esta costumbre en el bolsillo de los consumidores.

Para entender la magnitud de este gasto, el especialista toma como referencia uno de los aparatos más comunes y establece un escenario muy habitual en invierno.

"Pues he estado echando cuentas y te cuento, un calentador de aire estándar consume unos 2000 W", explica.

A partir de esa potencia base, calcula el consumo total si el electrodoméstico funciona sin interrupción durante las 8 horas de sueño.

En sus propias palabras, "si para dormir lo tienes encendido toda la noche, entonces 2.000 x 8 entre 1.000 son 16 kW hora cada noche".

Una vez determinado el volumen de energía requerida, el siguiente paso lógico es traducirlo a euros.

Tomando como referencia una tarifa nocturna media, Pla aplica una operación matemática tan sencilla como reveladora.

"Si el precio de la luz por la noche está en 13 céntimos por kilovatio hora, entonces 16 x 0.13 son 2.08 euros cada noche", detalla.

Aunque pagar apenas 2 euros diarios por no pasar frío pueda parecer una cantidad asumible, el verdadero agujero financiero se hace visible cuando este comportamiento se repite sistemáticamente a lo largo del tiempo.

Al extrapolar ese coste diario a un ciclo de facturación mensual completo, la sorpresa está garantizada para la inmensa mayoría de los usuarios.

"Si lo enchufas todas las noches durante 1 mes, 2.08 x 30 igual a 62.40 euros al mes", sentencia de forma contundente.

Este cálculo transparente demuestra que mantener un calefactor de estas características durante la madrugada supone un incremento drástico y silencioso en el recibo de la electricidad.

Ante este resultado final, el divulgador lanza una pregunta directa a su audiencia: "¿Te imaginabas que te iba a costar menos? ¿O te has sorprendido?".

El objetivo de esta demostración no es prohibir el uso de estos sistemas, sino fomentar un consumo energético más consciente en los hogares.