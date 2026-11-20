Edu Saz, arquitecto: "Si tu factura de calefacción eléctrica es de 100 €, con aerotermia puedes estar pagando 25 €"

Con la llegada del frío, cada vez más familias están planteándose una inversión para protegerse cada invierno, y en los últimos años, la protagonista es sin duda alguna, la aerotermia.

El arquitecto Edu Saz ha repasado esta tecnología en uno de sus vídeos, explicando por qué la aerotermia ha dominado las nuevas obras.

Según el experto, estamos ante una solución que ha cambiado las reglas del juego en el sector, y que deberíamos plantearnos tener en nuestro hogar.

"Es una tecnología que aprovecha la energía del aire exterior para generar calor, frío o agua caliente", explica Saz.

El sistema funciona mediante una bomba de calor, capaz de extraer energía térmica incluso con temperaturas bajo cero.

Para funcionar, necesita de una unidad exterior, similar a un aire acondicionado, y otra interior, similar a una caldera.

La gran ventaja de la aerotermia es que funciona durante todo el año, ofreciendo climatización integral en todas las habitaciones.

"Puedes conseguir un sistema todo en uno, porque la aerotermia te puede proporcionar calor, frío y agua caliente"; pero en viviendas de obra nueva, la combinación estrella es el suelo radiante.

Este método usa tuberías de polietileno bajo el pavimento, por donde circula agua a entre 35 y 40 grados en invierno; también permite instalar radiadores o aire por conductos.

Pero sin duda alguna, el motivo principal por el que esta tecnología destaca frente al gas o los sistemas de climatización eléctricos convencionales es su rendimiento.

"Por cada kilovatio de electricidad que tú consumes, la aerotermia te genera hasta 4 kilovatios de energía térmica", destaca Saz; esa es una gran diferencia respecto a otras alternativas: "Una caldera de gas tradicional tiene una eficiencia cercana al 90% aproximadamente, y una caldera eléctrica ronda más o menos el 100%".

Además, al prescindir de combustibles fósiles como la calefacción por gas o gasoil, se evita emitir más de 2.000 kilos de CO2 anuales por vivienda.

Para el consumidor, esta eficiencia tiene un impacto directo en la factura de la luz: "Si tu factura de calefacción es de 100 euros al mes con un sistema eléctrico, con aerotermia pagarías 25 o 30 euros", afirma el experto.

Este ahorro constante a lo largo de los años permite compensar el elevado desembolso inicial, que ciertamente es el mayor obstáculo de la aerotermia.

"La inversión inicial suele rondar entre los 5.000 y los 10.000 euros, dependiendo del tamaño de tu vivienda", advierte Saz. Con todo, es importante que un profesional realice los cálculos previos para encontrar la potencia adecuada y no gastar de más, además de revisar el aislamiento de la casa para no gastar más de lo debido.