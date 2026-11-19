Toño, ferretero con más de 30 años de experiencia: "Da igual lo buena que sea tu ventana de casa, el frío te entra por aquí"

Con la llegada de los meses más fríos del año, los hogares de España encienden la calefacción y la temida factura energética comienza a dispararse.

Ante esta situación, miles de familias deciden invertir parte de sus ahorros instalando cerramientos de doble cristal o ventanas de PVC de última generación, esperando sellar herméticamente sus viviendas.

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo económico, es muy habitual que siga persistiendo esa incómoda sensación de corriente helada enfriando el salón. La frustración es enorme, pero el culpable rara vez es el nuevo cristal o el marco recién instalado.

Toño Escrig, un veterano ferretero con más de tres décadas de trayectoria profesional a sus espaldas, conoce a la perfección este drama doméstico.

A través de su perfil en Instagram, donde divulga trucos de mantenimiento para el hogar, ha puesto el foco sobre el verdadero punto ciego de nuestras paredes.

"Da igual lo buena que sea tu ventana, que por el cajón de la persiana os va a seguir entrando el fresquito", explica el experto.

Este compartimento superior, que aloja las lamas enrolladas, suele carecer de barrera térmica en las construcciones tradicionales, convirtiéndose en una autopista directa para que la intemperie invada la casa.

Afortunadamente, taponar esta fuga energética no requiere contratar a un albañil, ni gastar una fortuna, ni enfrentarse a una obra molesta.

"Hoy vamos a conseguir que ya no entre frío por tus persianas", promete el especialista con absoluta confianza en su vídeo.

El método que propone es sorprendentemente sencillo y está al alcance de cualquier persona. La operación arranca retirando la tapa frontal que oculta el mecanismo.

Dependiendo del modelo instalado en cada domicilio, esta cubierta puede ir sujeta mediante pequeños tornillos que exigen un destornillador, o bien encajada a presión mediante anclajes que saltan simplemente ejerciendo un poco de fuerza manual.

Una vez que el interior del sistema queda a la vista, el siguiente paso innegociable es realizar una limpieza de la superficie. Retirar el polvo acumulado es vital para garantizar que el remedio funcione.

Con el cajón ya adecentado, entra en juego un rollo de aislamiento térmico adhesivo diseñado para este fin, un material muy económico disponible en ferreterías.

Bastará con tomar las medidas del hueco interior, cortar la plancha flexible con unas simples tijeras, retirar el papel protector del pegamento y fijar el aislante forrando meticulosamente las paredes interiores de la caja.

Antes de volver a colocar el embellecedor en su sitio, el ferretero aconseja realizar una rápida comprobación.

Resulta imprescindible subir y bajar la persiana por completo para verificar que el nuevo grosor no interfiere con el movimiento del mecanismo. Si todo fluye con normalidad, se cierra la tapa y el puente térmico quedará clausurado.

Con un tono cercano y mucho humor, Escrig despide su lección animando a sus seguidores a perder el miedo al bricolaje.

"Pues ya sabéis, dejad de llamar a vuestro cuñado y seguidme, que yo os voy a enseñar sobre electricidad, carpintería, fontanería, menaje, todo para que seáis unos buenos manitas", concluye.