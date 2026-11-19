Javier, ingeniero eléctrico: "Hay un 70% de probabilidades de un nuevo tope de gas que triplique la factura de la luz"

Una subida notable en la factura de la luz vuelve a estar sobre la mesa por la situación internacional, lo que ha llevado a muchos consumidores a pensar que podemos volver a los precios de hace unos años.

Sobre este escenario ha advertido el experto energético Javier Dasí, que en un vídeo corto publicado en YouTube ha analizado las probabilidades reales de que exista un nuevo tope al gas y la letra pequeña de las medidas actuales.

Para entender el riesgo actual, hay que recordar lo sucedido en 2022, cuando el recorte repentino del suministro ruso provocó una escalada de precios del gas sin precedentes.

Según recuerda Dasí, "todo eso encareció muchísimo nuestra factura de la luz, pasando de precios de 10 céntimos a precios de hasta 35 y 40 céntimos, multiplicando por tres y por cuatro las facturas de la luz de algunos usuarios".

El problema es que, en nuestro sistema eléctrico, la tecnología más cara fija el precio de todas las demás, por lo que en la práctica, una bajada del precio de una no afecta al resto.

El ingeniero señala que, mientras otras fuentes marcaban 200 euros el megavatio hora (MWh), "el gas entraba a 600 o 700 el megavatio hora como pasó en algunos casos, y hacía que las compañías eléctricas tuvieran beneficios extraordinarios".

Hoy vivimos un escenario similar, debido al conflicto en Oriente Medio y las restricciones en el estrecho de Ormuz, que han reducido la disponibilidad mundial de gas; aunque la crisis es global y afecta en menor proporción directa a España que el corte ruso.

No obstante, nuestra infraestructura ha mejorado considerablemente desde entonces; según Dasí, "ahora tenemos mucha más producción con energía renovable, con lo cual podemos producir energía eléctrica con mucho menos gas".

Con todo, ante el repunte del gas, el Gobierno ya ha intervenido la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, poniendo límite a la subida trimestral; sin embargo, Dasí advierte de que no se trata de una ayuda gratuita.

El límite "solamente está haciendo que tu compañía eléctrica te aplace esa subida, y esa diferencia que no estás pagando, para que te lo cobre durante los próximos meses con intereses, quieras o no".

Esta primera intervención del mercado es la indicación para Dasí de que puede ocurrir un nuevo tope del gas que tenga unas consecuencias similares a las de 2022. Si fuese algo aislado, el ingeniero calcula un 50% de probabilidades de que la crisis fuera a mayores.

Sin embargo, al existir ya medidas correctivas, "te diría que estamos en un 70% de probabilidades de que se ponga un nuevo tope al gas".