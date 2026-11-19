Javier Dasí, experto energético con 5 años de experiencia: “Cada año hay que revisar la compañía eléctrica para conseguir nuevas ofertas”

El secreto para reducir nuestros gastos fijos está más cerca de lo que pensamos y no requiere de grandes sacrificios diarios. A veces, la clave del ahorro reside en la gestión inteligente de nuestros contratos y en la búsqueda activa de mejores condiciones.

El experto en ahorro energético Javier Dasí destaca la importancia de revisar y negociar las tarifas que pagamos por servicios esenciales.

Según Dasí, un error muy común es aceptar de forma pasiva las subidas de precio que las compañías aplican a sus clientes más antiguos. La fidelidad, en muchos de estos sectores, no siempre se recompensa, sino que a menudo se penaliza con tarifas menos competitivas.

La estrategia que propone este ingeniero es sencilla pero enormemente eficaz si se aplica con constancia. Consiste en realizar una revisión anual de todos nuestros contratos de servicios, desde la telefonía y el internet hasta los seguros y la energía.

El objetivo de esta auditoría personal es identificar qué servicios han incrementado su coste y buscar alternativas más económicas en el mercado. En la actualidad, la competencia entre empresas es feroz y constantemente lanzan promociones para atraer a nuevos usuarios.

El proceso comienza contactando con nuestra compañía actual para expresar nuestra disconformidad con la subida de tarifas. En muchas ocasiones, el simple hecho de plantear la posibilidad de darnos de baja activa los protocolos de retención de clientes.

Estos departamentos tienen margen para ofrecer descuentos significativos o mejoras en las condiciones del contrato para evitar que nos marchemos a la competencia. Es el momento de negociar y de hacer valer nuestro peso como consumidores informados y dispuestos a cambiar si es necesario.

Sin embargo, si nuestra comercializadora no está dispuesta a igualar o mejorar las ofertas de la competencia, no debemos dudar en dar el paso. El mercado está lleno de alternativas y el proceso de cambio de proveedor es cada vez más ágil y transparente.

Dasí insiste en que esta práctica no debe verse como un conflicto, sino como una gestión rutinaria de nuestras finanzas domésticas. Destinar unas horas al año a comparar precios y renegociar contratos puede traducirse en un ahorro de cientos de euros al final del ejercicio.

Para facilitar esta tarea, existen multitud de herramientas online, como los comparadores de precios, que nos permiten analizar las diferentes opciones del mercado de un vistazo. Plataformas de este tipo resultan de gran ayuda para identificar las tarifas más baratas y las coberturas que mejor se adaptan a nuestras necesidades.

La apatía es el peor enemigo del ahorro en este ámbito. El miedo a los trámites o la pereza a la hora de comparar opciones nos pueden salir muy caros a largo plazo.

Además del beneficio económico directo, esta actitud proactiva nos otorga un mayor control sobre nuestra economía. Nos convierte en consumidores más exigentes y nos ayuda a entender mejor por qué pagamos lo que pagamos en cada uno de nuestros recibos.

El consejo de Javier Dasí se alinea con las recomendaciones de las organizaciones de consumidores, que llevan años insistiendo en la necesidad de comparar antes de contratar.