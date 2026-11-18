Rubén, fontanero autónomo con 16 años de experiencia: "Si tú vienes a mi empresa y me dices que quieres cobrar 2.500 euros al mes, vamos a verlo"

El sector de los oficios tradicionales atraviesa un momento paradójico. Mientras la falta de relevo generacional tensiona la demanda de profesionales cualificados en la construcción y las reformas, los profesionales en activo reivindican tanto la dignidad económica como la alta exigencia operativa de su trabajo.

Rubén, creador de Ariza Instalaciones y fontanero con más de 16 años de trayectoria, analiza en el podcast Fominaya la realidad financiera y laboral de trabajar por cuenta propia en este sector, desmontando mitos sobre salarios, costes de estructura, márgenes de beneficio y gestión de clientes.

La historia de Rubén refleja el recorrido habitual de muchos artesanos que terminan dando el salto al autoempleo. Tras iniciar su andadura en el negocio familiar realizando reparaciones para compañías de seguros durante ocho años, pasó por empresas de reformas y de instalaciones de gas buscando mejores condiciones de trabajo y un mayor aprendizaje técnico.

"Pedí un aumento, no llegó a lo que hablábamos y me salió algo más, mejores condiciones para mí", recuerda sobre sus pasos previos a establecerse de manera independiente.

Dar el salto al autoempleo no estuvo exento de vértigo económico. Sin un colchón financiero holgado, inició su negocio con una pequeña cartera de avisos particulares y recursos mínimos.

Tras cinco años al frente de su propia actividad, su trayectoria evidencia que es posible consolidar un negocio rentable empezando prácticamente de cero, aunque el proceso exige una disciplina financiera constante para encajar la irregularidad inicial de los cobros.

Frente a la creencia popular de que los oficios manuales ofrecen ingresos ajustados o de que se trata de un sector poco profesionalizado, Rubén es categórico sobre el potencial económico que ofrece la fontanería en la actualidad. "Se gana dinero, aunque la gente se piensa que no".

Sin embargo, el instalador establece una clara línea divisoria desde el punto de vista económico entre trabajar como autónomo individual y escalar una estructura empresarial con empleados. Mientras operar en solitario permite controlar el tiempo y obtener márgenes netos muy atractivos sin grandes gastos fijos, la contratación de personal transforma radicalmente la dinámica financiera del negocio.

"Si tú estás de autónomo tú solo creo que hoy en día en un oficio te va a ir genial porque controlas tu tiempo, pero cuando empiezas a coger mucho volumen de trabajo ya sea porque quieres crecer o porque quieres atender a los clientes ya depende de contratar a gente".

Crecer implica asumir el pago por adelantado de furgonetas, alquiler de nave, herramientas, suministros y nóminas, mientras que las grandes obras o empresas suelen pagar a plazos de 30 días o más.

Un solo impago en esa fase de expansión sin colchón previo puede comprometer seriamente la liquidez. Tras sufrir las tensiones de un crecimiento acelerado, Rubén optó por consolidar una estructura contenida con una persona en oficina para la gestión de pagos e impuestos y un oficial de apoyo en obra, al tiempo que formaliza la transición de autónomo a Sociedad Limitada ante el incremento de su facturación.

Uno de los mayores retos económicos diarios del fontanero autónomo radica en la negociación con el cliente final y la defensa del valor real del servicio. Frente a las peticiones de descuento o los regateos en las intervenciones, Rubén abandera una política de precios firmes y transparentes "No soy un mercadillo".

Asimismo, critica la falta de valoración comercial cuando ciertos clientes cuestionan el presupuesto de reparaciones o cambios de piezas aparentemente sencillos, olvidando los costes de desplazamiento, la responsabilidad civil, las herramientas especializadas y el conocimiento técnico necesario para evitar inundaciones o daños graves en la vivienda.

En el ámbito laboral y de la contratación, la postura de Rubén es directa respecto a las expectativas salariales de quienes se incorporan al mercado de trabajo. A su juicio, las pretensiones económicas deben ir respaldadas por la capacidad de aportar valor real y desenvolverse de forma autónoma en la instalación.

"Primero demuestra y luego pide", explica el fontanero. "Si tú vienes a mi empresa y me dices quiero cobrar 2,500 € te digo, vale vamos a verlo. Si esto es como todo, si tú trabajas y luego lo vales, toma".

En esta misma línea, prioriza el oficio y la experiencia acumulada en la calle por encima de la formación puramente académica o teórica. Para la operativa real de una empresa instaladora, señala que prefiere contratar a un oficial con diez años de experiencia demostrable frente a candidatos con múltiples acreditaciones pero sin rodaje previo en obra.

A pesar de los sacrificios de horario, los riesgos de cobro y la carga administrativa que supone emprender, Rubén concluye con un mensaje rotundo sobre la estabilidad laboral que ofrecen los oficios técnicos frente a otros sectores económicos.