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Jaime Pla, ingeniero con 20 años de experiencia: “La calefacción a gas ahorra un 65% y con aire el gasto se dispara”

La llegada del invierno siempre trae consigo una preocupación constante para miles de hogares españoles, sobre todo ahora con la inflación disparada. El descenso de las temperaturas nos obliga a buscar alternativas eficientes para calentar nuestras viviendas sin vaciar la cuenta bancaria.

Durante estos meses fríos, el debate sobre qué sistema de climatización resulta más económico vuelve a estar en el centro de las conversaciones. Muchas familias dudan entre encender los radiadores tradicionales o recurrir a pequeños aparatos portátiles para mantener el calor.

Recientemente, el analista Jaime Pla ha abordado esta cuestión tan habitual en los hogares de nuestro país.

El dilema principal radica en la percepción equivocada que muchas personas tienen sobre el consumo de estos dispositivos. Existe un mito extendido que sugiere que los pequeños electrodomésticos siempre resultan más baratos que encender la caldera central.

Sin embargo, los datos aportados por este experto financiero desmontan por completo esa creencia popular. Las cifras demuestran que la elección del sistema equivocado puede suponer un sobrecoste oculto muy importante a final de mes.

Según el análisis detallado por Pla, mantener encendido un calentador de aire eléctrico supone un gasto aproximado de 36 euros mensuales. Esta cantidad contrasta drásticamente con el coste derivado de utilizar un sistema tradicional alimentado por gas natural.

La misma necesidad de confort térmico cubierta mediante una caldera de gas se sitúa en torno a 12.60 euros. Esto significa que la opción eléctrica resulta ser un 65% más cara que su alternativa de combustión. Obviamente, estas cifras varían en función del precio que tenga cada uno de los sistemas energéticos.

La diferencia económica es tan contundente que invita a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo diarios. Encender el radiador enchufable bajo la mesa de trabajo o frente al sofá podría estar encareciendo la factura de la luz silenciosamente.

El funcionamiento técnico de ambos sistemas explica perfectamente esta brecha en el precio final que pagan los consumidores. Los aparatos eléctricos que funcionan mediante resistencias necesitan devorar mucha energía para generar una cantidad moderada de calor ambiental.

Por su parte, las calderas modernas aprovechan el poder calorífico del gas de una manera mucho más eficiente para caldear toda la vivienda. El agua caliente circula por los radiadores distribuyendo una temperatura homogénea con un coste energético bastante más contenido.

No obstante, el propio Jaime Pla establece una única excepción donde el dispositivo eléctrico podría tener sentido financiero para una familia. Este escenario alternativo se reduce exclusivamente a momentos de uso extremadamente puntual y de muy corta duración en el tiempo.

Un ejemplo claro sería encender el aparato unos minutos en el cuarto de baño justo antes de entrar a la ducha matutina. Para periodos tan breves, no merece la pena encender todo el circuito central del inmueble.

Fuera de estas situaciones excepcionales, intentar calentar una habitación entera durante horas con un aparato enchufable es una decisión económica ruinosa. La factura eléctrica castigará severamente a quienes confíen en esta estrategia para superar el frío invernal de forma continuada.

Esto también se aplica a la comparación entre pequeños elementos calefactables mediante resistencias eléctricas y sistemas de aire por conductos que también utilizan electricidad, pero que gastan mucho menos teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados que van a climatizar.